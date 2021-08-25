Trabzon’da Nwakaeme’nin heykeli dikildi

ÇELİK: NWAKAME ÇOK İYİ OYNUYOR, DİĞER YABANCILARA DA ÖRNEK OLSUN DİYE HEYKELİ DİKİLDİ

Akaryakıt istasyonunun Müdürü Hüseyin Çelik, patronları Mustafa Bulut ile arkadaşının yolculuk yaptığı sırada yabancı futbolcularla ilgili konuşurken akıllarına böyle bir şey geldiğini belirterek, "Nwakaeme çok iyi oynuyor. Son zamanlarda gelen en iyi yabancı futbolculardan birisi. Patronumuz ve arkadaşı da 'Bunun bir heykelini dikelim ve diğer yabancı oyunculara da örnek olsun' dediler. Son zamanlarda oynadığı futbol ve performansı ile gönüllerde taht kurmuş bir isim. 6 aylık bir süre içerisinde 30-40 bin TL civarında maliyetle heykel tamamlandı. Bizim için önemli olan Trabzonspor sevdasıdır. İnşallah bu Nwakaeme'ye bir doping olur, inşallah bu sene şampiyon olacağız. Nwakaeme şu an yoğunluğundan dolayı gelemiyor ama en kısa sürede kendisini davet edeceğiz. Şu an haberi yok, ona sürpriz yapmayı planlıyoruz. Gelenler, görenler de çok iyi karşılıyor. Bu heykel için çok olumlu geri dönüşümler aldık" dedi.