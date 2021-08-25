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Giriş Tarihi: 25.8.2021 10:08 Son Güncelleme: 25.8.2021 10:10

Trabzonspor'un Roma maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı!

DHA
Trabzonspor’un Roma maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Roma ile oynayacağı maç için İtalya’ya gitti. Temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçta Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu. Rövanş maçı yarın saat 20:00'da oynanacak. Maç öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, sabah 10.00'da Trabzon'dan özel uçak ile Roma'ya hareket etti. Havalimanında bir taraftar ise futbolculara, 'Roma'yı yakın da gelin' diye seslendi.



Trabzonspor'un Roma maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Muhammet Taha, Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Trondsen, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Tedavisi devam eden Dorukhan'ın yanı sıra yeni transfer Denswil kafilede yer almadı.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI



Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Olimpico Stadyumu'nda Roma ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'un Roma maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı!
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