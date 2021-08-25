Vitor Pereira, Helsinki maçı öncesi konuştu: "Agresif ve kaliteli..."

Zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Vitor Pereira, "Organize bir takıma karşı oynayacağız. Bazı kaliteli iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da aynı hedefteler. Grup aşamasına kalmak istiyorlar. Yarın ilk 11'de oynayacak oyunculardan bağımsız olarak, sahada; hırslı, organize ve kazanmak isteyen bir takım görüntüsü sergileyeceğiz. Yağmur, soğuk veya yapay çim gibi koşulların bizim oyunumuzu etkilemesine izin vermeyeceğiz. Ona rağmen yarın bu stat bizim için dünyadaki en güzel stat olacak. Çünkü maçımızı o an oynadığımız stat burası olacak. Biz de bu maçı en iyi şekilde geçip, grup aşamasına kalmak istiyoruz" dedi.