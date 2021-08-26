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Giriş Tarihi: 26.8.2021

10 numarayı bekletiyorum

MEHMET ÖZCAN
10 numarayı bekletiyorum

“Morutan çok yönlü bir oyuncu. 10 numarayı biz Hagi’ye vermiştik. Bu konuda biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Bazı sürprizler yapabiliriz”

Randers maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, hedeflerinin her zaman için zirve olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Hayallerim biterse benim burada olmamam lazım. Her zaman hayallerim var ve olmaya da devam edecek. Galatasaray armasıyla hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Ne kadar gerçekleri bilsek de ondan vazgeçmiyoruz. Devamlı üst noktalara bakmaya devam etmeliyiz. Yaptıysanız her zaman beklerler. Bu baskı oluşturur ama o da bizi hazır tutuyor" diye konuştu.

KİMSEYİ TATMİN ETMİYOR!
Takımı gençleştirmeye yönelik transfer politikasına devam edeceklerini belirten Terim, şu mesajları verdi: "Yüksek gibi görünen bonservis bedellerini, kabul edilebilir maaş skalasıyla dengeleyerek gittiğimizi düşünüyorum. Hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. 18 yaşından bu yana Morutan'ı takip ediyoruz. Morutan çok yönlü bir oyuncu. Problem çözen özellikleri var. 10 numarayı biz Hagi'ye vermiştik. Bu konuda biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Bazı sürprizler yapabiliriz. 10 numara verdiğimiz oyuncularımızın normal performansta dahi kimseyi tatmin etmediğini göz önünde bulundurduğumuzda sezon sonuna da bırakabilirim, birine verebilirim de. Kime olacağı da sürpriz olsun."

TEK KORKUM YORGUNLUK
SEYİRCİNİN desteğini beklediklerini ve bu nedenle Kasımpaşa'nın stadını tercih ettiklerini vurgulayan Terim, "Çok ciddi seyahatler yaptık. Tek korkum yorgunluk. Rotasyon yapsam uyumu bulamayabilirim. Rotasyon yapmasam oynamayan oyuncular kalıyor. Bunları hesaplıyoruz biz. En iyi kadroyla çıkacağız. Lig kadrosuyla yakın olacak" dedi.

BABEL VE FALCAO'YU MUTLAKA İSTEYEN OLUR!
"GELENLER de gidenler de futbolun doğasında olan bir şey. Son maçtan sonra 'Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yolunu ayırabilir veya alabilir' demiştim. Gelen bazı teklifler var. Tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. Şu ana kadar gerçekleşmiş veya gerçekleşmek üzere olan transferlerimiz var. Falcao, Babel... Bunlar önemli oyunculardır, mutlaka isteyenler de olur."

GEREKİRSE TÜRK KALECİYLE OYNARIZ
BAZI isimleri üç yerli kuralından dolayı bırakmadıklarını söyleyen deneyimli hoca, gerektiğinde Türk kaleciyle oynayacaklarını vurguladı. Ömer Bayram'a değinen Terim, "Florya için de çok önemli. Müthiş bir takım oyuncusu. Belki de Türkiye'de en çok asist yapanlardan biri. İyi bir hücum beki. Kalmasının bir sebebi var" değerlendirmesinde bulundu.

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