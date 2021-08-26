7 eksik var, gol umudu Valencia

F.BAHÇEdün Helsinki'ye giderken sakatlıkları süren İrfan Can, Novak, Serdar Dursun'un yanı sıra UEFA listesine yazılmayan Pelkas, Samatta, Burak Kapacak ve Min Jae Kim kadroda yoktu. Altyapıdan 4 isim kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Fatih Yiğit Şanlıtürk, Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya Helsinki maçında teknik heyetten şans bekleyecek. İlk maçta sahaya forvetsiz çıkan Pereira, Valencia'nın sakatlığını atlatmasıylarahatladı, Ekvadorlu takımın gol silahı olacak.
SUNİ ÇİM ENDİŞESİ
HELSINKI mücadelesinin oynanacağı Finnair Stadı'nın zeminin suni çim olması Fenerbahçeli futbolcuları düşündürüyor. Sarılacivertliler, suni çime önlem almak amacıylabu zemine özel kramponlarla sahaya çıkacaklar. Ayrıca sağlık heyeti de futbolcuların yaralanmaları halinde kullanılacak özel kremler hazırladı. Sezon başından bu yana sakatlıktan çok çeken takım yeni kayıplar istemiyor