Adana Demirspor’a Tangocu sol açık

Güney temsilcisi, La Liga ekibi Espanyol’dan Arjantinli futbolcu Matias Vargas’ı kiraladı
SÜPER Lig'e iki maçta 1 puanla start veren Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezon öncesi Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Benjamin Stambouli gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Adana ekibi, şimdi de Espanyol takımından 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 2019'da Arjantin ekibi Velez Sarsfield'ten 10.5 milyon Euro'ya Espanyol'a transfer olmuştu. Vargas, Katalan takımında 57 maçta 5 gol, 8 asistle mücadele etti.