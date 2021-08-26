Altın değerinde

Harcama limitleri ile boğuşan Kanarya için Avrupa Ligi nimet. Elenirse Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek ancak burada kazancı azalacak. O nedenle turu geçmek demek, daha çok gelir demek
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan, TFF'nin harcama limitleriyle boğuşan Fenerbahçe için yola Avrupa Ligi'nde devam etmek daha çok para kazanmak demek... Aynı zamandalimiti açmak ve daha rahat transferyapmak anlamı da taşıyor. Helsinki'yi eleyip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalırsa ayakbastı parası olarak3.6 milyon Euro alacak. Gruptakiher galibiyet 630 bin Euro, beraberlikise 210 bin Euro kazanma anlamınageliyor. Grup liderliğinde ise 1.1 milyonEuro alma şansı bulunuyor. Fenerbahçe elenirse Avrupa'ya veda etmeyecek ama kazanacağı para miktarı düşecek. Çünkü Konferans Ligi'nde gruplara ayakbastı ücreti 2.9 milyon Euro... Galibiyete 500 bin Euro, beraberliğe ise 166 bin Euro ödeniyor. Liderlik ise 650 bin Euro gelir elde etmek anlamına geliyor.
YILLARDIR HAYAL EDİYORDUM!
Helsinki ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, "Yıllardır bu dönemi hayal ediyordum. Hocam süre verdiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şimdi de Avrupa maçının ikinci ayağına denk geldik. Her zaman üzerine koyarak devam etmem gerekiyor" dedi.
Fenerbahçe dün hazırlıklarını maçın oynanacağı Bolt Arena'da tamamladı. Çalışmada Mesut Özil'in neşeli tavırları ve genç oyuncularla şakalaşmaları dikkat çekti. Takım antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde dinlemeye çekildi.