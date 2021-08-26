Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın değerinde
Giriş Tarihi: 26.8.2021

Altın değerinde

VOLKAN DEMİR
Altın değerinde

Harcama limitleri ile boğuşan Kanarya için Avrupa Ligi nimet. Elenirse Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek ancak burada kazancı azalacak. O nedenle turu geçmek demek, daha çok gelir demek

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan, TFF'nin harcama limitleriyle boğuşan Fenerbahçe için yola Avrupa Ligi'nde devam etmek daha çok para kazanmak demek... Aynı zamanda limiti açmak ve daha rahat transfer yapmak anlamı da taşıyor. Helsinki'yi eleyip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalırsa ayakbastı parası olarak 3.6 milyon Euro alacak. Gruptaki her galibiyet 630 bin Euro, beraberlik ise 210 bin Euro kazanma anlamına geliyor. Grup liderliğinde ise 1.1 milyon Euro alma şansı bulunuyor. Fenerbahçe elenirse Avrupa'ya veda etmeyecek ama kazanacağı para miktarı düşecek. Çünkü Konferans Ligi'nde gruplara ayakbastı ücreti 2.9 milyon Euro... Galibiyete 500 bin Euro, beraberliğe ise 166 bin Euro ödeniyor. Liderlik ise 650 bin Euro gelir elde etmek anlamına geliyor.

YILLARDIR HAYAL EDİYORDUM!
Helsinki ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, "Yıllardır bu dönemi hayal ediyordum. Hocam süre verdiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şimdi de Avrupa maçının ikinci ayağına denk geldik. Her zaman üzerine koyarak devam etmem gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe dün hazırlıklarını maçın oynanacağı Bolt Arena'da tamamladı. Çalışmada Mesut Özil'in neşeli tavırları ve genç oyuncularla şakalaşmaları dikkat çekti. Takım antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde dinlemeye çekildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaydırakta bir anda belirdi! Sosyal medyayı ikiye böldü: Hayalet mi yoksa başka bir cisim mi?
Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika: Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'den ayrılacakları isim vererek açıkladı...
Son dakika: Galatasaray olaylı maçın ardından cezasını kesti! Marcao apar topar gönderiliyor...
Deniz Akkaya'ya bir darbe de Aziz Yıldırım'dan!
Son dakika: Sergen Yalçın'a sert sözler! "O zaman niye alıyorsun, alma"
Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Sözleri değil icraatları belirleyecektir
"Manavgat'ı 1000 TL'ye yaktım" diyen Ali Tüzün'ü ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil
Son dakika magazin haberi: Nagehan Kaşıkçı'dan, Necati Şaşmaz'ın 'Sahte rapor' iddiasına jet yanıt
YKS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı! 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın değerinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA