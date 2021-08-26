Aslan’ın 11’i %80 hazır

Yapılan 9 transferle sahaya süreceği isimleri büyük ölçüde şekillendiren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Halil ve Gedson’un da kadroya katılmasını bekliyor
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'dan sonra Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, yeni transferleriiçin 25 milyon Euro bonservis harcadı. 24 yaş ortalamasına sahip takviyelerle Aslan gençleşti. Fatih Terim, Muslera dışında kafasındaki ideal 11'in yüzde 80'ini tamamladı. Terimmali şartları uygun olması halinde ortasahaya Gedson Fernandes, hücum hattınaise Halil Dervişoğlu transferlerini bekliyor.İngiltere ve Portekiz'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona eriyor. 8 Eylül'e kadar zamanı olan sarı-kırmızılı yönetim, Gedson ve Halil için son bir girişimde bulunacak ve genç oyuncuların kulüpleri Benfica ve Brentford'laanlaşma zemini arayacak.
SEVENLER KAVUŞTU
G.Saray, Olimpiu Vasile Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Rumen kulübü FCSB'ye 3.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Terim, "Transferine çoksevindim" dediği 22 yaşındaki oyuncuyla ilk idmanında özel olarak ilgilendi.