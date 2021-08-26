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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Aslan’ın 11’i %80 hazır

Aslan’ın 11’i %80 hazır

Yapılan 9 transferle sahaya süreceği isimleri büyük ölçüde şekillendiren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Halil ve Gedson’un da kadroya katılmasını bekliyor

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'dan sonra Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, yeni transferleri için 25 milyon Euro bonservis harcadı. 24 yaş ortalamasına sahip takviyelerle Aslan gençleşti. Fatih Terim, Muslera dışında kafasındaki ideal 11'in yüzde 80'ini tamamladı. Terim mali şartları uygun olması halinde orta sahaya Gedson Fernandes, hücum hattına ise Halil Dervişoğlu transferlerini bekliyor. İngiltere ve Portekiz'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona eriyor. 8 Eylül'e kadar zamanı olan sarı-kırmızılı yönetim, Gedson ve Halil için son bir girişimde bulunacak ve genç oyuncuların kulüpleri Benfica ve Brentford'la anlaşma zemini arayacak.

SEVENLER KAVUŞTU
G.Saray, Olimpiu Vasile Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Rumen kulübü FCSB'ye 3.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Terim, "Transferine çok sevindim" dediği 22 yaşındaki oyuncuyla ilk idmanında özel olarak ilgilendi.

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Aslan’ın 11’i %80 hazır
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