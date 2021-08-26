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Giriş Tarihi: 26.8.2021 21:22 Son Güncelleme: 26.8.2021 21:34

Emre Kocadağ, Sabah.com.tr'ye konuştu! "İnşallah Türkiye'ye gurur yaşatacağız"

Emre Kocadağ, Sabah.com.tr’ye konuştu! İnşallah Türkiye’ye gurur yaşatacağız

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Şampiyonlar Ligi grup kuralarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşen Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Çektiğimiz kura itibariyle rekabet edebileceğimiz takımlar olduğuna inanıyoruz" dedi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ, Şampiyonlar Ligi grup kuralarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Emre Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Şampiyonlar Ligi'nde bu takımlarla beraber olmak gurur kaynağı, İstanbul'da yapılması mutluluk verici. Emeği olanlara teşekkürler. Çektiğimiz kura itibariyle rekabet edebileceğimiz takımlar olduğuna inanıyoruz.

Emre Kocadağ sabah.com.tr'ye konuştu! "Rekabet edebileceğimiz bir kura çektik"

Şampiyonlar Ligi ülke puanı, reklam ve marketing anlamında çok önemli. İyi puanlar alıp Beşiktaş'ın adını Avrupa'da yukarılara taşımak istiyoruz.

Avrupa'da bu sene iyi sonuçlar almak hedeflerimizden biri. Ben hocamıza, futbolcularımıza güveniyorum. İyi sonuçlar alıp Türkiye'ye bir gurur daha yaşatırız diye düşünüyorum.

Sergen hocam Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu olarak çok tecrübesi var. Bunu oyuncalara da aktaracaktık. Bizim gibi kendisi de çok heyecanlı."

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Emre Kocadağ, Sabah.com.tr'ye konuştu! "İnşallah Türkiye'ye gurur yaşatacağız"
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