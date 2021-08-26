Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:03

Fenerbahçe'nin UEFA rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? HJK Helsinki Fenrebahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Haydi Fenerbahçe! Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 kazandığı ilk maçın ardından HJK Helsinki ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe rövanş maçı öncesinde mutlak galibiyet parolası belirledi. Bu doğrultuda, Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, HJK Helsinki Fenerbahçe maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi Helsinki Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve zaman? İşte, FB maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler

Fenerbahçe'nin rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı lacivertliler, ilk karşılaşmada HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla geçerek avantajı elde etmişti. Temsilcimiz, Finlandiya deplasmanında bir sürpriz yaşamadan UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koymak için sahaya çıkacak. Bu noktada, Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. Gelen habere göre, Fenerbahçe maçı şifresiz olacak. Peki, Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB UEFA maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'i

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia