Fenerbahçe’nin UEFA rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? HJK Helsinki Fenrebahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Fenerbahçe'nin rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı lacivertliler, ilk karşılaşmada HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla geçerek avantajı elde etmişti. Temsilcimiz, Finlandiya deplasmanında bir sürpriz yaşamadan UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koymak için sahaya çıkacak. Bu noktada, Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. Gelen habere göre, Fenerbahçe maçı şifresiz olacak. Peki, Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB UEFA maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'i
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia
HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak. Maçı ise hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.
GUSTAVO: "İYİ HAZIRLANARAK BURAYA GELDİK"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo ise teknik direktör Pereira'nın taktiğini en iyi şekilde uygulayarak tur atlamak istediklerini belirtti.
34 yaşındaki futbolcu, "Koşullardan bağımsız elimizden geleni yapıp, tur atlamaya çalışacağız. İyi bir hazırlık yaparak buraya geldik." dedi.
Öte yandan sarı-lacivertli takım, maçın oynanacağı Bolt Arena Stadı'nda son antrenmanını yaparak HJK Helsinki maçının hazırlıklarını tamamladı.
İlk 15 dakikası basına açık antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan futbolcuların, kalan bölümde taktik çalıştığı öğrenildi.