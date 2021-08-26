Galatasaray’da Gedson ve Halil Dervişoğlu defteri kapandı mı? ’Diagne ya da Mohamed’in satılması...’

Galatasaray 19 ya da 20 Eylül'de Türk Telekom Stadı'na kavuşacak. Şu an zeminde risk var o yüzden oynanmıyor. Şimdi zemin kullanılsa 2-3 ay daha oynayamaz. Bu yüzden milli ara sonrası Galatasaray stadına kavuşacak.

Hatayspor maçındaki 11'in 9'u yine sahada olacak. Nelsson ve Cicaldau statüye takılıyor bu yüzden oynayamayacak. Nelsson'un yerine Alpaslan, Cicaldau'un yerine ise Emre Kılınç oynayacak gibi duruyor.