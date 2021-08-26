Galatasaray’da Gedson ve Halil Dervişoğlu defteri kapandı mı? ’Diagne ya da Mohamed’in satılması...’

Galatasaray'da transfer çalışamaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan sarı-kırmızılı takım, son olarak Morutan'ı kadrosuna kattı. Şimdiye kadar 9 futbolcuya imza attıran Galatasaray, 8 Eylül'e kadar yeni isimlerle kadrosunu takviye edecek. Listenin başındaki isimler ise Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes. Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Melisa Berkalp'le birlikte sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Özcan, adı Galatasaray ile anılan Akpom'un sarı-kırmızılı takıma gelme ihtimalini yorumlarken, gönderilecek isimleri de değerlendirdi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler...
9 transfer ve yaş ortalaması 24. Gençleşen bir Galatasaray var. Aanholt dışında hep 25 yaş altı oyuncular alındı. Finansal Fair Play Kuralları'ndan dolayı hep oyuncu kiralayan, günü kurtarmaya çalışan bir Galatasaray vardı. Bu kez farklı bir operasyon yapıldı. Oyuncuların bonservislerine çok para harcandı ama yıllık kazançlar düşük tutuldu.
25 milyon euro harcandı futbolcular için, bu ciddi bir para ama oyuncuların maaşları uygun. Nelsson'a 7 milyon euro bonservis ödendi ama oyuncunun maaşı 800 bin euro. Cicaldau için 6.5 milyon euro ödendi onun maaşı ise 700 bin euro. Berkan Kutlu için 4 milyon euro ödendi Alanyaspor, oyuncu 7 milyon TL maaş alacak. Morutan bonuslarla birlikte 5.5 milyon euro civarı para ödedi. Onun maaşı da 600-700 bin euro civarında.
Galatasaray 9 transfer yaptı. Bence 10'u geçecek. 31 Ağustos'tan sonra Gedson ve Halil'in alınabileceğini düşünüyorum.
Gedson olumsuz gibi görünse de Galatasaray şartları zorlayacaktır. Nelsson'a 7 milyon euro veren yönetim, Gedson için 8-9'a çıkar diye düşünüyorum. Halil'in 10. transfer olacağını düşünüyorum, Gedson biraz daha zor ancak o da olabilir.
Halil, Galatasaray'ın geleceği için çok önemli. İlerleyen yıllarda sahadaki Türk oyuncu sayısı 4'e sonra 5'e çıkacak. Bu yönden de çok önemli. Halil Dervişoğlu alınırsa çift forvet ihtimali de artar. Ayrıca Halil, sağ ve sol kanatta da görev yapabilir.
Galatasaray'ın gençleşmesi, takıma dinamizm gelmesi çok olumlu ama olumsuz yönden bakarsak kalite eksik. Eski Galatasaray'ın kalitesi yok şu an. Çünkü bu oyuncular genç, olmuş değil olacak oyuncular. Gelişmeye açık, sabredilmesi gereken bir takım ama A sınıf bir takım diyemem.
Luyindama'nın Hatayspor maçında gol atması önemliydi. Galatasaray geçen seneden bir geriden gelip maç kazanamıyordu bunu kırdılar.
Bu gol Luyindama için de son derece önemliydi, gönderileceği konuşuluyordu ancak Marcao'nun ceza almasıyla birlikte sözleşme uzatılması gündemde. 3 yıllık yeni kontrat yapılacağı bilgisini aldım. Belki de ocak ayında satma planları vardır, bu yüzden de sözleşme uzatılabilir.
Akpom transferi için Diagne ya da Mohamed'in satılması gerekir bence.
Akpom profil olarak uygun Galatasaray'ın gençlik operasyonuna ancak benim aldığım bilgiye göre öncelik Halil Dervişoğlu. Yabancı kontenjanı zaten dolu gibi Morutan'a lisans çıkarılması için Sekidika'nın Belçika'ya kiralanması gündemde.
Yönetim, maaş bütçesini biraz daha düşürmek istiyor bu yüzden sadece Falcao'nun gönderilmesi yetmez, ben Babel'in de gideceğini düşünüyorum. Feghouli'nin gönderilmesi gündemdeydi ancak 20 günlük performansı sonrası Feghouli kalacak gibi görünüyor. Babel ise şansını kullanamadı.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne kalması da transfer planlarını şekillendirecek. Şampiyonlar Ligi gibi olmasa da Avrupa Ligi de gelir açısından fena değil. Randers'ı yenip Avrupa Ligi'nde gruplara kalacaktır Galatasaray bence.
Oğulacan'ın lisans probleminin çözüleceğini düşünüyorum. Galatasaray 1.2 milyon euro ödeyecek ve bu sorunu çözecek ancak hakkını mahkemede arayacağını da ifade edelim. Sarı-kırmızılı takım bu parayı ödemezse Oğulcan'ın ocak ayına kadar oynaması zor olur bu yüzden bu bedel ödenecektir.
Galatasaray 19 ya da 20 Eylül'de Türk Telekom Stadı'na kavuşacak. Şu an zeminde risk var o yüzden oynanmıyor. Şimdi zemin kullanılsa 2-3 ay daha oynayamaz. Bu yüzden milli ara sonrası Galatasaray stadına kavuşacak.
Hatayspor maçındaki 11'in 9'u yine sahada olacak. Nelsson ve Cicaldau statüye takılıyor bu yüzden oynayamayacak. Nelsson'un yerine Alpaslan, Cicaldau'un yerine ise Emre Kılınç oynayacak gibi duruyor.