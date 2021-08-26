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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Haydi kol kola zafere

Haydi kol kola zafere

4 takımımızla iki ayrı kulvarda rövanşa çıkıyoruz. Hedef, gruplara kalıp firesiz yola devam etmek

HJK HELSİNKİ - FENERBAHÇE
KADIKÖY'DE 20 yaşındaki yıldızı Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanan Kanarya'ya Finlandiya deplasmanında galibiyetin yanı sıra beraberlik de turu getirecek. Helsinki'nin bir gol farkla kazanması halinde maç uzayacak. F.Bahçe 2 ve daha fazla farkla yenilirse elenecek ve yoluna UEFA Konferans Ligi gruplarından devam edecek.

ROMA - TRABZONSPOR
KONFERANS Ligi play-off ilk maçında İtalyan devi Roma'ya Trabzon'da 2-1 yenilen Fırtına'ya tur için 2 ve üzeri gollü galibiyetler gerekiyor. Beraberlik ise Mourinho'nun takımına yarıyor. Temsilcimiz 2-1 kazanırsa maçı uzatmaya götürecek. Bordo-mavililerin elenmesi Avrupa defterini kapatması anlamını taşıyor.

FC KOPENHAG - D.G.SİVASSPOR
SIVASSPOR 2. ön eleme turundan başladığı Konferans Ligi mücadelesinde başarılı sonuçlar alarak adını play-off'a yazdırmıştı. Kopenhag'a evinde 2-1 yenilen Yiğidolar'ın turu geçmesi için aynı Trabzonspor gibi rakibini 2 ve daha farklı yenmesi şart... 2-1 kazanırsa maç uzar, her türlü beraberlikte ise Sİvasspor elenip eve dönecek.

GALATASARAY - RANDERS FC
AVRUPA macerasına Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan G.Saray, Avrupa Ligi play-off'unda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Danimarka ekibi Randers karşısında tur için kazanmak zorunda. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için tüm beraberliklerde karşılaşma uzatmaya gidecek. Aslan yenilirse Konferans Ligi gruplarına kalacak.

NE DEDİLER?

GÜRCAN BİLGİÇ
Riski Helsinki alacak
Pereira'nın esas oyunu, topu rakibe vermekten geçer. Oyunu ikinci bölgede kabul edip, hızlıca gole gitmek istiyor. Şimdi riski Helsinki alacak. Kadıköy'de kapandılar, skoru tutmaya çalıştılar. Gol atmak zorundalar, bu da Fenerbahçe kontratakları için ortam yaratacak. Valencia'nın iyileşmesi, Mesut'un oynaması, Altay'ın form durumu, turu Fenerbahçe'ye yakınlaştırıyor. UEFA'nın kıskacında yeni transferler de oynayamayacak. Bu nedenle özellikle Gustavo-Sosa ikilisinin performansı çok önemli. Helsinki kalite olarak geride ama mücadele eden bir takım. Fenerbahçe'nin önce fizik olarak başa baş oynaması gerekiyor. Tempoyu düşük tutarak pazar günü oynayacakları lig maçına da yıpranmadan gelebilirler. Böyle karşılaşmalar tecrübeli oyuncuların kontrolündedir.

LEVENT TÜZEMEN
Temaslı oyuna dikkat
Galatasaray'ın kadrosu Randers'ı eleyebilecek kalitede. Eğer ters bir sonuç çıkar ve Galatasaray gruplara kalamazsa takım üzerinde güvensizlik oluşur. Ayrıca gruplara kalmak, Avrupa'da yola devam etmek, Galatasaray kültürünün hedefidir. Fatih Terim yerli-yabancı oyuncular olmak üzere geniş bir kadro kurdu. İlk 11'i tespit ettikten sonra dışarıda kalan oyuncular için grup maçları çok değerli olacaktır. Çünkü Türkiye'de yabancı yasağı var, Avrupa'da ise serbest. Terim, Avrupa'da yabancı oyuncuları kullanma konusunda daha özgür davranacak. Galatasaraylı oyuncuların rekabete girmeleri adına Randers'ı elemeleri şart. Terim'in rakibin fizik gücüne, temaslı oyununa önlem alması gerekiyor. Ayrıca oyuncuların da temaslı oyuna öfke ile karşılık vermemeleri gerekiyor.

İSKENDER GÜNEN
Hızlı hücum önemli
İlk karşılaşmayı 2-1'lik bir skorla kaybeden Trabzonspor için turu geçmek mümkün mü? Neden olmasın. Roma, ilk maçta görüldüğü üzere takım savunması üst düzeyde ve hücuma çıkışlarda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok hızlı ve organize şekilde çıkıyorlar. Böyle bir takıma karşı Trabzonspor'un yediği goller ise büyük hatalar sonucunda geldi. Bu takıma karşı Trabzonspor'un da ofansif anlamda sonucu değiştirebilecek yetenekli bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Oyunu sete çevirdiğimizde Roma gibi bir takıma karşı pozisyon bulmakta zorlanacağız. Bu bir gerçek ama Roma takımı önde atak sonlandıramadığında, Trabzonspor hızlı hücum girişimlerinde bulunabilir. Bu da kendilerine turu getirebilecek sonucu almalarını sağlar.

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