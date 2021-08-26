Heyecan dorukta

Beşiktaş'ın ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi grup kuraları, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak törenle çekilecek. Yılın en iyileri de açıklanacak Avrupa ve Konferans Ligi kura töreni ise yarın saat 14.00'te gerçekleşecek. 4 temsilcimiz bugün oynayacağı maçlarda alacakları sonuçlara göre kura çekimine katılacak
Türkiye futbolun devlerini ağırlıyor. İki sezonboyunca Avrupa kupalarınıngrup kura çekimineev sahipliği yapacak olan İstanbul, ilk sınavını bugün ve yarın verecek. Beşiktaş'ın Türkiye'yi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi grupları Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak törenle belli olacak. Kartal, kuraya 4. torbadan katılacak. UEFABaşkanı Alexander Ceferin ve UEFAyönetim kurulu üyelerinin yanı sıraŞampiyonlar Ligi'nde yeralacak 32 takımın temsilcileritörende hazır bulunacak. Kura çekimini ise eski yıldız futbolcular; Andrey Arshavinile Michael Essien gerçekleştirecek. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları ise yarın saat 14.00'te yapılacak. G.Saray ve Fenerbahçe elenmelerihalinde Konferans Ligi'nde olacak.Sivasspor ve Trabzonspor'un isegruplara adını yazdırmak için bugünrakiplerini saf dışı bırakması şart.
Kura çekimi aynı zamanda 2020-21 sezonunun da en iyilerinin ödül töreni olacak. İşteyılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi, defansı, orta sahası ve forveti adayları:
Futbolcusu Kevin De Bruyne (M.City) N'Golo Kante (Chelsea) Jorginho (Chelsea)
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
Daha fazlasını hak ediyoruz Avrupa futbolunun tarihinde İstanbul'daki 2005 Şampiyonlar Ligifinalinin (Liverpool-Milan) yeriayrıdır. Muhteşem bir maç, harika bir organizasyon. 15 yıl aradansonra yeniden bu organizasyonaev sahibi olmak güzeldiama pandemi buna engel oldu. Dönüp yakın geçmişe baktığımızda 2021 finalinin de İstanbul'da oynanmamış olması bizim açımızdan kârlı bir karar. UEFA bu iki yılda kusursuz ev sahipliği için çalışan Türkiye'yi kuraları ve ödül törenleriniİstanbul'a alarak onore etti. Avrupa futbolunun kalbi iki gün boyunca Türkiye'de atacak. Beşiktaş'ınrakipleri İstanbul'da belliolacak. Bu türden organizasyonlara ev sahipliği yapmak geçmişte hak ettiğimiz halde alamadığımız AvrupaŞampiyonası finalleri için delobi faaliyeti için uygun zamanlar. Bu ülke yeni stadyumlarıyla Şampiyonlar Ligi finalinden çok daha fazlasını, bir Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini hak ediyor. Önümüzdeki 48 saate biraz da bu yönüyle bakmamız lazım. Beşiktaş son Şampiyonlar Ligi macerasında Monaco, Leipzig, Porto'lu gruptan namağlup çıkmış takımdı. Elbette yine çok zorlu rakipler olacak ama kafayı dik tutup, bir kez daha zoru başarabilirler. Kurada da 6 maçta da şampiyonBeşiktaş'a başarılar.