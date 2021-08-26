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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Heyecan dorukta

UĞUR ÇEM
Heyecan dorukta

Beşiktaş'ın ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi grup kuraları, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak törenle çekilecek. Yılın en iyileri de açıklanacak Avrupa ve Konferans Ligi kura töreni ise yarın saat 14.00'te gerçekleşecek. 4 temsilcimiz bugün oynayacağı maçlarda alacakları sonuçlara göre kura çekimine katılacak

Türkiye futbolun devlerini ağırlıyor. İki sezon boyunca Avrupa kupalarının grup kura çekimine ev sahipliği yapacak olan İstanbul, ilk sınavını bugün ve yarın verecek. Beşiktaş'ın Türkiye'yi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi grupları Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak törenle belli olacak. Kartal, kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve UEFA yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 32 takımın temsilcileri törende hazır bulunacak. Kura çekimini ise eski yıldız futbolcular; Andrey Arshavin ile Michael Essien gerçekleştirecek. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları ise yarın saat 14.00'te yapılacak. G.Saray ve Fenerbahçe elenmeleri halinde Konferans Ligi'nde olacak. Sivasspor ve Trabzonspor'un ise gruplara adını yazdırmak için bugün rakiplerini saf dışı bırakması şart.

Kura çekimi aynı zamanda 2020-21 sezonunun da en iyilerinin ödül töreni olacak. İşte yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi, defansı, orta sahası ve forveti adayları:

Futbolcusu
Kevin De Bruyne (M.City) N'Golo Kante (Chelsea) Jorginho (Chelsea)

Kadın oyuncusu
J.Hermoso (Barcelona) Lieke Martens (Barcelona) Alexia Putellas (Barcelona)

Teknik direktörü
Pep Guardiola (M.City) Roberto Mancini (italya) Thomas Tuchel (Chelsea)

Kadın teknik direktörü
Lluis Cortes (Barcelona) P.Gerhardsson (İsveç Milli Takımı) Emma Hayes (Chelsea)

Kalecisi
Thibaut Courtois (R.Madrid) Ederson (M.City) Edouard Mendy (Chelsea)

Defansı
Cesar Azpilicueta (Chelsea) Ruben Dias (M.City) Antonio Rüdiger (Chelsea)

Orta sahası
Kevin De Bruyne (M.City) Jorginho (Chelsea) N'Golo Kante (Chelsea)

Forveti
Erling Haaland (Dortmund) Kylian Mbappe (PSG) Lewandowski (Bayern Münih)

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Daha fazlasını hak ediyoruz
Avrupa futbolunun tarihinde İstanbul'daki 2005 Şampiyonlar Ligi finalinin (Liverpool-Milan) yeri ayrıdır. Muhteşem bir maç, harika bir organizasyon. 15 yıl aradan sonra yeniden bu organizasyona ev sahibi olmak güzeldi ama pandemi buna engel oldu. Dönüp yakın geçmişe baktığımızda 2021 finalinin de İstanbul'da oynanmamış olması bizim açımızdan kârlı bir karar. UEFA bu iki yılda kusursuz ev sahipliği için çalışan Türkiye'yi kuraları ve ödül törenlerini İstanbul'a alarak onore etti. Avrupa futbolunun kalbi iki gün boyunca Türkiye'de atacak. Beşiktaş'ın rakipleri İstanbul'da belli olacak. Bu türden organizasyonlara ev sahipliği yapmak geçmişte hak ettiğimiz halde alamadığımız Avrupa Şampiyonası finalleri için de lobi faaliyeti için uygun zamanlar. Bu ülke yeni stadyumlarıyla Şampiyonlar Ligi finalinden çok daha fazlasını, bir Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini hak ediyor. Önümüzdeki 48 saate biraz da bu yönüyle bakmamız lazım. Beşiktaş son Şampiyonlar Ligi macerasında Monaco, Leipzig, Porto'lu gruptan namağlup çıkmış takımdı. Elbette yine çok zorlu rakipler olacak ama kafayı dik tutup, bir kez daha zoru başarabilirler. Kurada da 6 maçta da şampiyon Beşiktaş'a başarılar.

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