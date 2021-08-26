Heyecan dorukta

Giriş Tarihi: 26.8.2021

Beşiktaş'ın ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi grup kuraları, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak törenle çekilecek. Yılın en iyileri de açıklanacak Avrupa ve Konferans Ligi kura töreni ise yarın saat 14.00'te gerçekleşecek. 4 temsilcimiz bugün oynayacağı maçlarda alacakları sonuçlara göre kura çekimine katılacak