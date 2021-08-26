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Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:41 Son Güncelleme: 26.8.2021 10:47

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş Umut Meraş transferini bitiriyor...

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş Umut Meraş transferini bitiriyor...

Beşiktaş'ta transfer gündeminde gelişmeler yaşanıyor. İtalyan medyası N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrası sol bek arayışına hız veren Beşiktaş'ın, Le Havre'den milli futbolcu Umut Meraş ile her konuda anlaştığını iddia etti. Siyah beyazlıların, milli oyuncunun transferi için Fransız kulübüne 1.3 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

Son şampiyon Beşiktaş transfere doymuyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında N'Sakala'nın yaşadığı rahatsızlık sonrasında sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Beşiktaş yönetimi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Umut Meraş için 1.5 milyon Euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon Euro'luk teklifini iletti. Le Havre düşünmek için süre isterken, İtalyan basınından iddialı bir açıklama geldi.

300 BİN EURO ZAM YAPTILAR

İtalyan medyasında Beşiktaş'ın milli oyuncuyla anlaştığı iddia edildi. Rudy Galetti, siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştığını ifade etti. Galetti, yerli oyuncu arayışındaki Beşiktaş'ın milli sol bek Umut Meraş'la anlaşma sağladığını ve transferin tamamlandığını söyledi. Beşiktaş'ın Umut transferi için Le Havre kulübüne 1.3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

AHMET ÇEBİ'DEN GEDSON VE UMUT MERAŞ AÇIKLAMASI

Dün basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Gedson Fernandes'le artık ilgilenmiyoruz. Umut meraş ve Kaan Ayhan'dan birini almak istiyoruz" açıklamasını yaparak transfer müjdesini verdi.

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İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş Umut Meraş transferini bitiriyor...
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