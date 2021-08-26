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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Marcao için 8 milyon €’luk teklif

Marcao için 8 milyon €’luk teklif

Kerem’e saldırısı nedeniyle 8 maç ceza alan Brezilyalı yıldızı Krasnodar istedi. Sarı-kırmızılı takım, ayrılığa sıcak bakıyor

Galatasaray, Marcao'ya talip olan Napoli'den 14 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ancak Brezilyalı savunmacı 8 maçlık cezasını Serie A'da da çekeceği için İtalyan kulübü bu rakamı kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından Marcao için Krasnodar devreye girdi. Rus kulübünün sarı-kırmızılılara 8 milyon Euro teklif sunduğu gelen haberler arasında. G.Saraylı idarecilerin bu rakamı olumlu bulduğu ifade edildi.

BAŞKAN ELMAS: ADALETİN PEŞİNDEN AYRILMAYACAĞIZ
GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, dün G.Saray Lisesi'nin yeni müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Elmas, PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Burası Galatasaray Spor Kulübü'nün doğduğu ocak ve doğrunun ve adaletin peşinden ayrılmadan büyük mücadeleler vermiş bir camia. Dolayısıyla bizler yılmadan, geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesi için her türlü eylemin arkasında olacağız."

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Marcao için 8 milyon €’luk teklif
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