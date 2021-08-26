Marcao için 8 milyon €’luk teklif

Kerem’e saldırısı nedeniyle 8 maç ceza alan Brezilyalı yıldızı Krasnodar istedi. Sarı-kırmızılı takım, ayrılığa sıcak bakıyor
Galatasaray, Marcao'ya talip olan Napoli'den 14 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ancak Brezilyalı savunmacı 8 maçlık cezasını Serie A'da da çekeceği için İtalyan kulübü bu rakamı kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından Marcao için Krasnodar devreye girdi. Ruskulübünün sarı-kırmızılılara8 milyon Euroteklif sunduğu gelenhaberler arasında. G.Saraylı idarecilerin bu rakamı olumlu bulduğu ifade edildi.
BAŞKAN ELMAS: ADALETİNPEŞİNDEN AYRILMAYACAĞIZ
GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, dün G.Saray Lisesi'nin yeni müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Elmas, PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Burası Galatasaray Spor Kulübü'nün doğduğu ocak ve doğrunun ve adaletin peşinden ayrılmadan büyük mücadeleler vermiş bir camia. Dolayısıyla bizler yılmadan, geri adım atmadan,doğruların, adil kararlarınve sporun ileriye gitmesiiçin her türlü eyleminarkasında olacağız."