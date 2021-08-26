Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK, Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi
Giriş Tarihi: 26.8.2021 20:37

PFDK, Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi

AA
PFDK, Efecan Karaca’ya 2 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'de Altay ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Efecan Karaca'ya, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, Adana Demirspor antrenörü Hikmet Yunus Kaya'ya 6 maç men ve 26 bin lira, Gaziantep'e 132 bin ve Adana Demirspor'a da 9 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

PFDK'nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar nedeniyle disipline gönderilen Galatasaray ile kulüp başkanı Burak Elmas hakkındaki dosyayla ilgili incelemenin devamına karar verdiği kaydedildi.

Öte yandan Atakaş Hatayspor maçında stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı Burak Elmas'a 5 bin lira para cezası uygulandığı duyuruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
SON DAKİKA || Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'den ayrılacakları isim vererek açıkladı...
Son dakika spor haberleri: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi grup kurası çekimi saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek?
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika haberler | Yarım milyon memura sözleşme müjdesi: Kadrolu oluyorlar
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
YKS tercih sonuçları 2021 ÖSYM sorgulama || YKS tercih sonuçları açıklandı mı ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı, saat kaçta? ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Son dakika haberleri: Galatasaray olaylı maçın ardından cezasını kesti! Marcao apar topar gönderiliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK, Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA