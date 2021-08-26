Roma Trabzonspor maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle





Bu maçın analizini yaptıklarını belirten Avcı, "Bunun üzerine ikinci maç. Evet Roma takımının önemli bir avantajı olabilir. Ama bu oyun oyunun içindeki anlarla detaylarla belirleyici oluyor. Biz de bunu özellikle yarınki müsabakada son ana kadar oyun içinde odaklı kalarak, oyun içinde neler yapabileceğimizi oyuncularımızla paylaşıp, sonuna kadar turu getirmeyi zorlamak istiyoruz." diye konuştu.

Roma takımının İtalya Serie A'ya da galibiyetle başladığını anımsatan Trabzonspor Teknik Direktörü, "Roma takımı da Mourinho da lige galibiyetle başladılar. Avrupa kupasında da bir adım attılar. Onları da tebrik ediyoruz. Yarın ilk maç gibi güzel, oyunların dengeli olduğu, umarım güzel şehirde olmaktan son derece mutlu olduğumuz, keyifle ayrılacağımız bir akşam olur." ifadelerini kullandı.