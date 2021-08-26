Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş'ın rakipleri ŞL kura çekimi ile belli oluyor!
Giriş Tarihi: 26.8.2021 16:56

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş'ın rakipleri ŞL kura çekimi ile belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş’ın rakipleri ŞL kura çekimi ile belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı milyonlarca futbolsever tarafından araştırma konusu haline geldi. Geçtiğimiz sezonda Süper Lig şampiyonu olarak ligde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan siyah beyazlı takımın rakipleri bugünkü kuranın sonucunda belli olacak. Açıklamada yayının resmi sitede Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı aracılığı ile naklen yayınlanacağı ifade edilmişti. İşte Beşiktaş'ın rakipleri (ŞL) Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ekranı ve detaylar...

Bugün gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ile UEFA'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan ligte gruplar 26 Ağustos Perşembe günü (bugün) belirlenecek. "Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle" ekranı bu noktada araştırma konusu haline geldi. İşte Beşiktaş'ın rakipleri ŞL Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ve detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde, TSİ 19:00'da çekilecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

UEFA TV YOUTUBE KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

UEFA RESMİ SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
SON DAKİKA || Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'den ayrılacakları isim vererek açıkladı...
Son dakika spor haberleri: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika haberler | Yarım milyon memura sözleşme müjdesi: Kadrolu oluyorlar
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
YKS tercih sonuçları 2021 ÖSYM sorgulama || YKS tercih sonuçları açıklandı mı ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray olaylı maçın ardından cezasını kesti! Marcao apar topar gönderiliyor...
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
YKS tercih sonuçları ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Son dakika haberi: "Manavgat'ı 1000 TL'ye yaktım" diyen Ali Tüzün'ü ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş'ın rakipleri ŞL kura çekimi ile belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA