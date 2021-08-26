Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş’ın rakipleri ŞL kura çekimi ile belli oluyor!

Bugün gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ile UEFA'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan ligte gruplar 26 Ağustos Perşembe günü (bugün) belirlenecek. "Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle" ekranı bu noktada araştırma konusu haline geldi. İşte Beşiktaş'ın rakipleri ŞL Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ve detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde, TSİ 19:00'da çekilecek.
Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.
Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
UEFA TV YOUTUBE KANALI İÇİN TIKLAYINIZ
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.