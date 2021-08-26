Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş’ın rakipleri ŞL kura çekimi ile belli oluyor!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde, TSİ 19:00'da çekilecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.