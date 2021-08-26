UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Finlandiya temsilcisi Helsinki ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 1-0, ikinci maçı ise 5-2 kazanarak gruplara kaldı.
Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları 27 Ağustos (bugün) TSİ 13.00'te İstanbul'da çekilecek.
Tamamlanan maçların ardından temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekimine katılacağı torbalar belli oldu. Turnuvaya Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü torbadan katılacak.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven
3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia