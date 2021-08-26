Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 27.8.2021 00:41 Son Güncelleme: 27.8.2021 00:54

Son dakika: Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Son dakika: Avrupa Ligi’nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turunda rakiplerini eleyerek Avrupa'da gruplara kalmayı başardı. Avrupa Ligi'nde tüm play-off maçlarının tamamlanmasıyla birlikte hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Finlandiya temsilcisi Helsinki ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 1-0, ikinci maçı ise 5-2 kazanarak gruplara kaldı.

Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları 27 Ağustos (bugün) TSİ 13.00'te İstanbul'da çekilecek.

Tamamlanan maçların ardından temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekimine katılacağı torbalar belli oldu. Turnuvaya Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü torbadan katılacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven

3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve canlı yayın kanalı detayları
Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti!
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
YKS tercih sonuçları 2021 ÖSYM sorgulama || YKS tercih sonuçları açıklandı mı ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı?
Türkiye askerlerini Afganistan'dan neden çekti? Başbuğ'dan önemli yorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA