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Giriş Tarihi: 26.8.2021 20:36 Son Güncelleme: 26.8.2021 21:00

Son dakika: Barcelona maçının yıldızı Ahmet Dursun’dan kura yorumu! ‘Beşiktaş daha önce yaptı…’

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Barcelona maçının yıldızı Ahmet Dursun’dan kura yorumu! ‘Beşiktaş daha önce yaptı…’

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Beşiktaş’ın Devler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'da Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Almanya temsilcisi B. Dortmund ve Hollanda'nın ekol takımlarından Ajax ile karşı karşıya gelecek. 2000 yılındaki Barcelona maçının yıldızı eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun, kurayı Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Bu sene Alex Teixeira, Batshuayi gibi takviyelerle Devler Ligi kadrosu kuran siyah beyazlılar diğer gruplara göre nispeten daha kolay bir kura çekti. Beşiktaş'ın unutulmaz Barcelona galibiyetinde sahada olan ve iki gol atan Ahmet Dursun, kurayı değerlendirdi.

19 Eylül 2000'de İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetiyle tamamlanan Barcelona maçında 2 gol atmayı başaran Ahmet Dursun, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kurasını sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

'EĞER GRUPTA PSG VE BARCELONA OLSAYDI…'

'Şampiyonlar Ligi çok ciddi bir platform, büyük bir organizasyon. Beşiktaş'ın grubu diğer rakipler göre nispeten daha kolay.' Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu söylebiliriz. Barcelona'nın veya PSG'nin grubunda olsaydı gruptan çıkamazdı şimdi rahat çıkar demek de doğru değil.

'BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE YAPTI YİNE YAPAR!'

Beşiktaş, daha önce Devler Ligi gruplarından namağlup ve lider çıkmıştı. Bu kez de bunu başaracağına yürekten inanıyorum.

Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

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Son dakika: Barcelona maçının yıldızı Ahmet Dursun’dan kura yorumu! ‘Beşiktaş daha önce yaptı…’
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