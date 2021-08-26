Son dakika: Barcelona maçının yıldızı Ahmet Dursun’dan kura yorumu! ‘Beşiktaş daha önce yaptı…’

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Bu sene Alex Teixeira, Batshuayi gibi takviyelerle Devler Ligi kadrosu kuran siyah beyazlılar diğer gruplara göre nispeten daha kolay bir kura çekti. Beşiktaş'ın unutulmaz Barcelona galibiyetinde sahada olan ve iki gol atan Ahmet Dursun, kurayı değerlendirdi.