Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (CANLI)

GEÇEN YILIN EN İYİLERİ BELLİ OLUYOR

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.