Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray’a bir çalım daha! Kaan Ayhan derken Ozan Kabak...

Son dakika... Beşiktaş'ta transfer mesaisi sürüyor. Yaz transfer döneminde; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Mert Günok, Ghezzal, Rosier, Teixeira ve Batshuayi'yi renklerine bağlayan siyah-beyazlı takım, 1-2 isimle daha anlaşmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın gündeminde Kaan Ayhan ve Umut Meraş var ancak sürpriz bir isim daha listeye girdi.
Galatasaray ile bu sezon Ghezzal ve Rosier için karşı karşıya gelen Beşiktaş, bir isimle daha ilgileniyor.
Galatasaray'ın Marcao'yu satması durumunda Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Beşiktaş devreye girdi.
Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı.
Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmeyi planlıyor.
SCHALKE İLE TEMAS SAĞLANDI
Takvim'de yer alan habere göre, gündeme son gelen isim ise Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile temas kurdu. Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
LİVERPOOL'DA FORMA GİYDİ
Ozan Kabak'ın Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kartal, 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan geçen sezon Liverpool'da oynamıştı.
AVRUPA'NIN DA RADARINDA
Alman basınına göre Ozan Kabak, Avrupa'nın radarında. 21 yaşındaki savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro... Beşiktaş'ın istediği genç yıldız, 12 kez A Milli Takım formasını giydi.