Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray’a bir çalım daha! Kaan Ayhan derken Ozan Kabak...

Son dakika... Beşiktaş'ta transfer mesaisi sürüyor. Yaz transfer döneminde; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Mert Günok, Ghezzal, Rosier, Teixeira ve Batshuayi'yi renklerine bağlayan siyah-beyazlı takım, 1-2 isimle daha anlaşmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın gündeminde Kaan Ayhan ve Umut Meraş var ancak sürpriz bir isim daha listeye girdi.