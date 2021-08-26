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Giriş Tarihi: 26.8.2021 14:34 Son Güncelleme: 26.8.2021 15:00

Son dakika: Emre Mor Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Son dakika: Emre Mor Fatih Karagümrük’e transfer oldu

Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması giyen Emre Mor, Fatih Karagümrük'e transfer oldu. İstanbul ekibi, Celta Vigo'dan Emre Mor'un transfer edildiğini duyurdu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Mor yeniden Süper Lig'e döndü. Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık. Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi.

Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."

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Son dakika: Emre Mor Fatih Karagümrük'e transfer oldu
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