Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao’nun 8 maçlık cezası onadı!

Son dakika haberi... TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Galatasaraylı Marcao'nun cezasını onadı. Brezilyalı oyuncu Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atmıştı. Marcao daha sonra yaptığı videolu açıklamada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan, hocası Fatih Terim'den ve Galatasaray camiasından özür dilemişti. Galatasaray Kulübü de Marcao'nun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu'nun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uyguladığı şiddet nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Marcao'ya verdiği 8 maçlık men ve 21 bin lira para cezasına yapılan itirazı görüştüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Marcao'nun takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21 bin lira para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme talebinin reddine oy çokluğu ile karar verilmiştir."