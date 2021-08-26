Trabzonspor pes etmez

Tecrübeli hoca, “İlk maçın analizini yaptık. Rövanşta, Roma’nın avantajı olabilir ancak biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak Avrupa’da devam etmek istiyoruz” dedi
Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde Roma ile evlerinde oynadıkları ilk maçı 2-1 kaybetmelerine rağmen rövanş için umutlu olduklarını vurguladı. Avcı, "Geçen haftakimüsabaka dengede gitti. Savunmada ve hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman Roma'nın, zaman zaman da bizim üstünlüğü ele aldığımız, bu ligin üzerinde bir karşılaşma oldu" dedi.
NASIL BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK
Futbolda detayların belirleyiciliğine dikkat çeken deneyimli hoca, "İkinci maçta Romaavantajlı olabilir. Ancakbiz de sonuna kadarturu zorlamak istiyoruz.Umarım bu şehirdenmutlu bir şekilde ayrılırız" ifadelerini kullandı. MarekHamsik ise "Evimizde oynadığımız maçtaki performansımız, nasıl bir takım olduğumuzu gösterdi. Biz sahaya çıktığımızda kazanarak tur atlamaktan başka bir şey düşünmüyoruz" yorumunu yaptı.