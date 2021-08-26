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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Trabzonspor pes etmez

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor pes etmez

Tecrübeli hoca, “İlk maçın analizini yaptık. Rövanşta, Roma’nın avantajı olabilir ancak biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak Avrupa’da devam etmek istiyoruz” dedi

Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde Roma ile evlerinde oynadıkları ilk maçı 2-1 kaybetmelerine rağmen rövanş için umutlu olduklarını vurguladı. Avcı, "Geçen haftaki müsabaka dengede gitti. Savunmada ve hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman Roma'nın, zaman zaman da bizim üstünlüğü ele aldığımız, bu ligin üzerinde bir karşılaşma oldu" dedi.

NASIL BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK
Futbolda detayların belirleyiciliğine dikkat çeken deneyimli hoca, "İkinci maçta Roma avantajlı olabilir. Ancak biz de sonuna kadar turu zorlamak istiyoruz. Umarım bu şehirden mutlu bir şekilde ayrılırız" ifadelerini kullandı. Marek Hamsik ise "Evimizde oynadığımız maçtaki performansımız, nasıl bir takım olduğumuzu gösterdi. Biz sahaya çıktığımızda kazanarak tur atlamaktan başka bir şey düşünmüyoruz" yorumunu yaptı.

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Trabzonspor pes etmez
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