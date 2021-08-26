Umut Meraş’ta fark 400 bin €

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle gündemine aldığı Umut Meraş için çalışmalar sürüyor. Kartal, tecrübelisol bekin bonservisine karşılık kulübüLe Havre'ye 1 milyon Euro önerdi. Fransız ekibi ise 1.4 milyon Euro talep etti. Teklif ettiği rakamın üzerine çıkmak istemeyen ve Le Havre'den indirim bekleyen Beşiktaş, aradaki farkı da bonus şartına bağlamayı planlıyor. Beşiktaş'ın transferdeki en büyük kozu ise Meraş'ın siyah-beyazlı formayı giymek istemesi. 25 yaşındaki futbolcunun geçmişe dönük alacaklarını transferine izin verilmesi şartıyla bırakmaya hazır olduğu belirtildi.