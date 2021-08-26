Vitor Pereira: Karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira, "Bugün kesinlikle karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Adil bir sonuç oldu ama iki şeyi vurgulamam gerek. Birincisi altyapımız. Kulübeden gelen 3 oyuncumuz, Arda 16 yaşında, Fatih 18, Muhammed 20 yaşındaydı. Aynı zamanda sahada 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay vardı. Gerçekten genç oyuncularımız çok güçlü, kaliteli ve karakterli futbolcular. Altyapımızı tebrik ediyorum. İkinci olarak da tecrübeli oyuncuları tebrike diyorum. Kalitelerini ve karakterlerini sahaya koyup çok güzel ve güçlü bir takım ruhu gösterdiler. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyum çünkü Fenerbahçe taraftarlarının takımlarını grupta görmek haklarıydı. Aynı zamanda Valencia'yı da tebrik ediyorum çünkü sakatlıktan çıktı ve sakatlıktan çıktıktan sonra böylesine bir maçta 3 gol attı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil" dedi.

"TAKIMIMIN ÇOK KOŞUP SAVAŞACAĞINI BİLİYORDUM"

Pek çok sakatlık ve benzeri problemlerle uğraştıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Maalesef sakatlıklardan dolayı canımız yandı ama bugün aslında başrolü sahada savaşan, çok koşan, mücadele eden oyuncuların hak ettiğini düşünüyorum. Çok büyük bir takım ruhu ortaya koyular. Umarım sakatlarımız da en erken şekilde dönerler. Taktikten ziyade takım ruhu yaratmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki taktik de çok önemli ama yarattığınız takım ruhu belirleyici oluyor. Bugün de bunun böyle olacağını biliyordum. Takımımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Bu yüzden sonuçtan dolayı çok mutluyum; takımımız, kulübümüz ve taraftarlarımız için" diye konuştu.