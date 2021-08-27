3 penaltı 5 gol, kazanan Antalyaspor! Haji Wright, Süper Lig’e harika başladı...

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 18', 54' ve 90+10'da penaltıdan atan yeni transfer Haji Wright attı. ABD'li golcü Antalyaspor formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı.
Çaykur Rizespor'un gollerini ise 61'de frikikten ve 90+3'te penaltıdan Damjan Djokovic kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor, 4 puana yükseldi. Henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.