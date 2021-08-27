Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3 penaltı 5 gol, kazanan Antalyaspor! Haji Wright, Süper Lig'e harika başladı...
Giriş Tarihi: 27.8.2021 22:42 Son Güncelleme: 27.8.2021 22:54

3 penaltı 5 gol, kazanan Antalyaspor! Haji Wright, Süper Lig'e harika başladı...

3 penaltı 5 gol, kazanan Antalyaspor! Haji Wright, Süper Lig’e harika başladı...

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri yeni hat-trick yapan transfer Haji Wright kaydetti. Maçın son anlarında 2 penaltı kararı çıkarken son dakikalar nefes kesti.

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 18', 54' ve 90+10'da penaltıdan atan yeni transfer Haji Wright attı. ABD'li golcü Antalyaspor formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı.

Çaykur Rizespor'un gollerini ise 61'de frikikten ve 90+3'te penaltıdan Damjan Djokovic kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor, 4 puana yükseldi. Henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika... İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri! Valbuena ve Onyekuru geliyor...
Son dakika | Ödeme bekleyenler dikkat! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı...
Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
YKS tercih sonuçları tıkla sorgula! 2021 (sonuc.osym.gov.tr) ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün yayınlanır?
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!
Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! 'Yıldız futbolcu kontenjanından...'
Son dakika: Cristiano Ronaldo transferinde ters köşe! Manchester United dev transferi açıkladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim süreci genelgesi
ARKADAŞINA GÖNDER
3 penaltı 5 gol, kazanan Antalyaspor! Haji Wright, Süper Lig'e harika başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA