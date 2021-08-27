Adana Demirspor yine kazanamadı! Balotelli sinirlenerek oyundan çıktı...

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmadı ve maç 1-1 bitti. Adana Demirspor'un golünü 59'da Britt Assombalonga atarken Konyaspor'un golünü ise 83'te Abdülkerim Bardakçı kaydetti.
Bu sonuçla yoluna yenilgisiz devam eden Konyaspor 7 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor ise puanını 2 yaptı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında yerini Okwuchukwu Ezeh'e bırakan Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, sinirlenerek oyundan çıktı. İtalyan yıldız, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sinirli tavırlarıyla dikkat çekti.