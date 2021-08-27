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Giriş Tarihi: 27.8.2021 23:49 Son Güncelleme: 27.8.2021 23:56

Adana Demirspor yine kazanamadı! Balotelli sinirlenerek oyundan çıktı...

Adana Demirspor yine kazanamadı! Balotelli sinirlenerek oyundan çıktı...

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor'un golünü Britt Assombalonga atarken Konyaspor'un golünü ise Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Karşılaşmanın 57. dakikasında yerini Okwuchukwu Ezeh'e bırakan Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, sinirlenerek oyundan çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmadı ve maç 1-1 bitti. Adana Demirspor'un golünü 59'da Britt Assombalonga atarken Konyaspor'un golünü ise 83'te Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

Bu sonuçla yoluna yenilgisiz devam eden Konyaspor 7 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor ise puanını 2 yaptı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında yerini Okwuchukwu Ezeh'e bırakan Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, sinirlenerek oyundan çıktı. İtalyan yıldız, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sinirli tavırlarıyla dikkat çekti.

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Adana Demirspor yine kazanamadı! Balotelli sinirlenerek oyundan çıktı...
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