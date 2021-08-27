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Giriş Tarihi: 27.8.2021 22:35 Son Güncelleme: 27.8.2021 22:36

Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 3. Hafta Altay Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 3. Hafta Altay Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig’in 2021-2022 sezonu 3. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Altay’a konuk olacak. Son 2 karşılaşmasını galibiyetle noktalayan sarı-lacivertli ekip, kendisiyle aynı sonuçlara sahip 2. sırada yer alan Altay karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Altay Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Süper Lig'de 3. Haftanın önemli karşılaşmaları arasında yer alan Altay Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı merak konusu olarak futbolseverler tarafından Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

ALTAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 3. Hafta Altay Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;



Altay - Fenerbahçe maçında ilk düdük 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.


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Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 3. Hafta Altay Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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