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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Avrupalı çok fiyakalı

VOLKAN DEMİR
Avrupalı çok fiyakalı

Helsinki’ye 1-0’ın avantajıyla giden Kanarya, 3 dakikada iki gol atıp rakibi 3’leyen Ekvadorlu yıldızı ile rahatladı. Rakip iki golle farkı indirdi ama önce genç Fatih, ardından Muhammed’in şutunda Peltola (kk) skoru ilan etti

Avrupa Ligi grupları bugün İstanbul'daki kura ile belli olacak. F.Bahçe 3. torbada yer alacak

Maç Enner Valencia'nın resitaliyle başladı. Valencia'nın ilk golünde Nazım'ın takipçiliği ikinci golde ise Osayi Samuel'in sürati ve devamlılığı hayli önemliydi. 2-0'lık skor sonrası Fenerbahçe biraz rahatladı. Mecburiyetten stoper oynayan Gustavo'nun aşırı rahatlığı Altay'ın hatasıyla birleşince fark bire indi. İkinci yarıda Finlilere kapıyı kapatan gol yine Valencia'dan geldi. En iyi yardımcı oyuncu rolünde yine harika pasıyla Nazım vardı. Valencia'nın hat-trick'i, forma şansı bulan gençlere Fatih'in eklenmesi ve Avrupa Ligi grupları... Son paragrafı Mesut Özil'e açmak lazım. Pereira kendisini korumak için rotasyon dahil tüm seçenekleri kullanıyor. Fiziksel durumu çok çabuk düşüş gösteriyor. Transferler biterse 11 için işi hayli zor olacak.

3.6 MİLYON EURO AYAKBASTI PARASI
Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıran Fenerbahçe 3.6 milyon Euro ayakbastı parasını da kasasına koydu. Sarılacivertliler grupta alacağı her galibiyette 630 bin Euro, beraberlikte ise 210 bin Euro kazanacak. Sarılacivertliler eğer gruptan lider çıkarsa 1.1 milyon Euro daha kasasına girecek.

HAYALDİ GERÇEK OLDU
İlk maçında golünü atıp hocasına koşan Fatih, "Maçtan önce hayal ediyorsunuz 'oynar mıyım' diye. Hocam şans verdi. Gol atmak nasip oldu. Teşekkür ediyorum" dedi.

NAZIM KENDINİ AŞTI
2 sezonda 48 maçta 2 asisti olan Nazım Sangare dün Valencia'nın birinci ve üçüncü gollerinde asisti yapan isimdi. Milli futbolcu, iki sezondaki asist sayısına bir maçta ulaştı.

ENNERBAHÇE
Forma şansı bulduğu 2 maçta 4 gol atan Enner Valencia, taraftarı mest etti. Valencia, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol birden attı. En son 27 Şubat 2019'da Meksika kulübü Tigres formasıyla CONCACAF Şampiyonlar Ligi maçında Saprissa'ya karşı hattrick sevinci yaşamıştı. Yıldız futbolcu, Guiza'dan (Temmuz 2009-Honved maçı) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 3 gol atan ilk oyuncu oldu ve 12 yıllık hasreti bitirdi.

ARMA YOK YAZI VAR
F.BAHÇE, ilk maçta olduğu gibi göğsünde arması olmayan formayla sahadaydı. O maçta genç Muhammed golü attıktan sonra armayı öpmek istemiş, bulamaması Avrupa basınında da manşetleri süslemişti. Valencia aynı hataya düşmedi, gollerinden sonra göğsündeki Fenerbahçe yazısını eliyle gösterdi.

KURA ÇEKİMİ SAAT 13.00'TE
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün İstanbul'da saat 13.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Dörderli 8 grupta birinciler doğrudan son 16 turuna katılacak. Grup ikincileri ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlar son 16'ya kalabilmek için playoff turunda karşılaşacak.

1. TORBA
> Lyon
> Napoli
> Leverkusen
> Dinamo Zagreb
> Lazio
> Olympiakos
> Monaco
> Braga

2. TORBA
> Celtic
> Frankfurt
> Kızılyıldız
> Leicester City
> Rangers
> L.Moskova
> Genk
> PSV

3. TORBA
> Ludogorets
> Marsilya
> West Ham
> Real Sociedad
> Real Betis
> FENERBAHÇE
> Spartak Moskova
> Sparta Prag

4. TORBA
> Rapid Wien
> GALATASARAY
> Legia Varşova
> Midtjylland
> Ferençvaros
> Antwerp
> Sturm Graz
> Brondby

Grup maçları 16 Eylül'de başlayacak ve 9 Aralık'ta sona erecek .Final 18 Mayıs'ta İspanya'da...

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