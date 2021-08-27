Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş İstanbul'a geldi! Transfer kısa sürede açıklanacak...
Giriş Tarihi: 28.8.2021 00:24 Son Güncelleme: 28.8.2021 00:49

Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş İstanbul'a geldi! Transfer kısa sürede açıklanacak...

Beşiktaş’ın yeni transferi Umut Meraş İstanbul’a geldi! Transfer kısa sürede açıklanacak...

Beşiktaş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'dan yeni transferi 25 yaşındaki milli futbolcu Umut Meraş, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'dan yeni transferi 25 yaşındaki milli futbolcu Umut Meraş, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın Gaziantep maçındaki rahatsızlığı sonrası sol bek için transfer görüşmelerini hızlandırdı.

Beşiktaş'ın Umut Meraş transferini kısa süre açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, 3 yıllık anlaşmaya vardığı milli futbolcunun bonservisi için Fransız ekibi Le Havre'a yaklaşık 1 milyon euro ödeyecek.

Umut Meraş, geçen sezon Le Havre formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş İstanbul'a geldi! Transfer kısa sürede açıklanacak...
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