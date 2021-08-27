Beşiktaş’ın yeni transferi Umut Meraş İstanbul’a geldi! Transfer kısa sürede açıklanacak...

Beşiktaş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'dan yeni transferi 25 yaşındaki milli futbolcu Umut Meraş, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın Gaziantep maçındaki rahatsızlığı sonrası sol bek için transfer görüşmelerini hızlandırdı.
Beşiktaş'ın Umut Meraş transferini kısa süre açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, 3 yıllık anlaşmaya vardığı milli futbolcunun bonservisi için Fransız ekibi Le Havre'a yaklaşık 1 milyon euro ödeyecek.
Umut Meraş, geçen sezon Le Havre formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti.