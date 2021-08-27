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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Bu milli bir dava

Bu milli bir dava

Çebi: “İşe ülke puanı olarak bakıyorum. Fenerbahçe, Helsinki’yi eledi. Çok şükür. Diğer kulüplerin başkanlarını Avrupa maçlarını bizimle izlemeye davet ediyorum.”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, C Grubu'ndaki rakipleri Sporting, B.Dortmund ve Ajax'ın durumunu değerlendirdi. Herkesin eşit şansının olduğu bir grupta bulunduğunu belirten Çebi ayrıca ülke puanının altını çizerek tüm kulüp başkanlarına da tarihi bir çağrı yaptı. İşte Çebi'nin sözleri: "Ben işe ülke puanı olarak bakıyorum. Hep birlikte başarılı olmalıyız. Birlik olmalıyız. Bu doğrultuda diğer kulüplerin başkanlarını, rakiplerimizi Avrupa maçlarında tribüne bizimle birlikte maç seyretmeye davet ediyorum. Avrupa kupalarında ülke puanı çok önemli. Bu yola çıktık. Bu bizim için milli bir dava. Fenerbahçe, Helsinki'yi eledi. Çok şükür."

ÇEBİ'DEN TÜM BAŞKANLARA FORMA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da yapılan kura çekiminde ev sahipliğini de yaptı. Organizasyona katılan tüm kulüplerin başkanlarına başarı dileklerini bir mektupla ileten Çebi ayrıca Beşiktaş forması hediye etti.

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Bu milli bir dava
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