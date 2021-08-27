Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah.com.tr'ye konuştu! "İnşallah Türkiye'ye gurur yaşatacağız"
Giriş Tarihi: 26.8.2021 21:22 Son Güncelleme: 27.8.2021 08:06

Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah.com.tr'ye konuştu! "İnşallah Türkiye'ye gurur yaşatacağız"

Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah.com.tr’ye konuştu! İnşallah Türkiye’ye gurur yaşatacağız

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Şampiyonlar Ligi grup kuralarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşen Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Çektiğimiz kura itibariyle rekabet edebileceğimiz takımlar olduğuna inanıyoruz" dedi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ, Şampiyonlar Ligi grup kuralarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Emre Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Şampiyonlar Ligi'nde bu takımlarla beraber olmak gurur kaynağı, İstanbul'da yapılması mutluluk verici. Emeği olanlara teşekkürler. Çektiğimiz kura itibariyle rekabet edebileceğimiz takımlar olduğuna inanıyoruz.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah.com.tr'ye konuştu! "İnşallah Türkiye'ye gurur yaşatacağız"

Şampiyonlar Ligi ülke puanı, reklam ve marketing anlamında çok önemli. İyi puanlar alıp Beşiktaş'ın adını Avrupa'da yukarılara taşımak istiyoruz.

Avrupa'da bu sene iyi sonuçlar almak hedeflerimizden biri. Ben hocamıza, futbolcularımıza güveniyorum. İyi sonuçlar alıp Türkiye'ye bir gurur daha yaşatırız diye düşünüyorum.

Sergen hocam Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu olarak çok tecrübesi var. Bunu oyuncalara da aktaracaktık. Bizim gibi kendisi de çok heyecanlı."

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan DEAŞ'a gözdağı: Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Son dakika: Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve canlı yayın kanalı detayları
Türkiye askerlerini Afganistan'dan neden çekti? Başbuğ'dan önemli yorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah.com.tr'ye konuştu! "İnşallah Türkiye'ye gurur yaşatacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA