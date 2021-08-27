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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Fatih ‘Ben de varım’ dedi

Fatih ‘Ben de varım’ dedi
Pereira, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'den sonra genç bir yıldızı daha sahaya sürdü. 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk, hat-trick'le maçın yıldızı olan Valencia'nın yerine 80'de oyuna girdi. Muhammed 62'de Osayi, Arda da 73'te Mesut'un yerine dahil olduğu için sarı-lacivertliler 80'den sonra 3 genç yıldızlı kadrosuyla mücadeleye devam etti. Fatih 90+1'de fileleri havalandırırken, sevincini kendisine şans veren Pereira'ya koşup, sarılarak yaşadı. Genç yıldız, Muhammed ve Arda gibi şansı kullanıp adeta "Ben de varım" dedi.

KADINLAR GELIYOR!
F.Bahçe, kadın futbol takımının temellerinin atıldığını resmen duyurdu. "Kadın Futbol Takımımızın, kulübümüzü şampiyonluklarla gururlandıracağına inanıyoruz" denildi.

KALİTEMİZİ GÖSTERDİK
Karşılaşma öncesi "Buraya gelen oyuncuların hepsi dünyanın en iyisi" diyen Pereira, güveninin karşılığını aldı. Portekizli teknik adam, maçtan sonra genç futbolcularını yetiştiren altyapıyı tebrik etti: "Karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Arda 16, Muhammed 20, Fatih 18 yaşında... 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay var. Genç oyuncularımız güçlü ve kaliteli. O yüzden altyapımızı tebrik etmek istiyorum. Tecrübeli oyuncuları da tebrik ediyorum. Kalitelerini ortaya koydular. Gururlu ve mutluyum."

BAŞKAN'DAN TAKIP
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Finlandiya deplasmanı yerine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA'nın kura çekimi organizasyonundaydı. Ancak Koç, tabletten de olsa takımını izledi. Koç, karşılaşma sonrası tebrikleri de kabul etti.

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