Fatih ‘Ben de varım’ dedi

Pereira, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'den sonra genç bir yıldızı daha sahaya sürdü. 18 yaşındakiFatih Yiğit Şanlıtürk, hat-trick'le maçın yıldızı olan Valencia'nın yerine80'de oyuna girdi.Muhammed 62'de Osayi, Arda da 73'te Mesut'un yerine dahil olduğu için sarı-lacivertliler 80'den sonra 3 genç yıldızlı kadrosuyla mücadeleye devam etti. Fatih 90+1'defileleri havalandırırken, sevincini kendisine şans veren Pereira'ya koşup, sarılarak yaşadı. Genç yıldız,Muhammed ve Ardagibi şansı kullanıp adeta"Ben de varım" dedi.
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KALİTEMİZİ GÖSTERDİK
Karşılaşma öncesi "Burayagelen oyuncuların hepsi dünyanınen iyisi" diyen Pereira, güveninin karşılığınıaldı. Portekizli teknik adam, maçtansonra genç futbolcularını yetiştiren altyapıyı tebriketti: "Karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk.Arda 16, Muhammed 20, Fatih 18 yaşında... 21yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay var. Genç oyuncularımızgüçlü ve kaliteli. O yüzden altyapımızı tebriketmek istiyorum. Tecrübeli oyuncuları da tebrikediyorum. Kalitelerini ortaya koydular.Gururlu ve mutluyum."
BAŞKAN'DAN TAKIP Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Finlandiya deplasmanı yerine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA'nın kura çekimi organizasyonundaydı. Ancak Koç, tabletten deolsa takımını izledi. Koç, karşılaşma sonrası tebrikleri de kabul etti.