Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan kura yorumu! ’Transferler de geldiği zaman...’

'GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ TAKIM BUYDU!'

Bizim sahada görmek istediğimiz takım buydu. Üçlü sistem oturmaya başladı. Bu sisteme göre oyunculara sahip olmak gerekiyor.

Hocamız yıllarca Porta altyapısında çalıştı. Hem hocanın özgüveni cesareti hem de elindeki malzemeyi iyi kullanması açısından gençlere şans vermesini çok olumlu görüyorum. Yabancı sınırından sonra gençlerin değeri daha da artacak.

Ali Koç'tan Muhammed Gümüşkaya itirafı! '10 takım birden istedi...'