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Giriş Tarihi: 27.8.2021 14:34 Son Güncelleme: 27.8.2021 15:18

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kura yorumu! 'Transferler de geldiği zaman...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan kura yorumu! ’Transferler de geldiği zaman...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi. Yunan ekibi Olympiakos ile eşleştikleri için mutlu olduğunu dile getiren Ali Koç, genç oyuncular ve Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti. Ali Koç ayrıca yeni transferlerin takıma eklenmesiyle gruptan rahat çıkacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, orta şeker bir grupta yer aldıklarını gençlerin kendileri için büyük şans olduğunu bu konuda mutluluk duyduklarını vurguladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp takımıyla eşleşti. İşte Ali Koç'un açıklamaları...

BURAK ELMAS VE AHMET NUR ÇEBİ'YE MESAJ!

'Biz sahada rakibiz. Sorunlarımız çok çıkarlarımız aynı. Türk futbolunun geleceğini daha sağlam inşa etmek için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birlikte hareket etmesi lazım. Burak Bey, Ahmet Bey biz yakın dostuz.'

'ORTA ŞEKERLİ BİR KURA...'

Orta şekerli bir kura oldu. Hedeflediğimiz üç-dört transferi yetiştirebilirsek, biz bu gruptan rahat çıkarız. Hocamızın istediği takviyeleri kısa sürede bitirirsek sorun yaşamayız.

Hocamızı tebrik ediyorum. Gençleri çok iyi değerlendirdi. İlk haftalarda sorun yaşarız demiştim, şükür yaşamadık. Milli aradan sonra tam olarak hazır olacağımızı düşünüyorum.

'GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ TAKIM BUYDU!'

Bizim sahada görmek istediğimiz takım buydu. Üçlü sistem oturmaya başladı. Bu sisteme göre oyunculara sahip olmak gerekiyor.

Hocamız yıllarca Porta altyapısında çalıştı. Hem hocanın özgüveni cesareti hem de elindeki malzemeyi iyi kullanması açısından gençlere şans vermesini çok olumlu görüyorum. Yabancı sınırından sonra gençlerin değeri daha da artacak.

Ali Koç'tan Muhammed Gümüşkaya itirafı! '10 takım birden istedi...'

'10 TAKIM MUHAMMED'İ İSTEDİ...'

10 kulüp Muhammed'i istedi. Hocamız kesinlikle bırakmayın dedi. İnşallah yolu açık olur. Bizi durduracak en önemli şey sakatlıklar, sezonun geri kalanında umarım sakatlık yaşamayız.

Olympiakos çıkmasına sevindim. Valbuena'yı hem insan hem de futbolcu olarak çok seviyorum. Frey talihsiz bir sakatlık yaşadı. Eski oyuncularımızın olduğu takımlarla oynamak güzel, ilgiyi arttırır. İki oyuncumuza da başarılar diliyorum.'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kura yorumu! 'Transferler de geldiği zaman...'
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