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Giriş Tarihi: 27.8.2021 14:08 Son Güncelleme: 27.8.2021 14:18

Micheal Frey eski takımı Fenerbahçe'ye rakip oldu!

Micheal Frey eski takımı Fenerbahçe’ye rakip oldu!

Royal Antwerp forması giyen Frey, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Sakatlığı bulunan Frey'in Kadıköy'deki maça yetişmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ise Olimpiakos, Frankfurt ve Royal Antwerp oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen kura çekimi sona erdi ve gruplardaki takımlar belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe zorlu gruplarda yer aldı.

MİCHAEL FREY ESKİ TAKIMI FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU!

Belçika ekibi Royal Antwerp forması giyen Michael Frey, D Grubu'nda eski takımı Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Sakatlığı bulunan Frey'in Kadıköy'deki maça yetişmesi bekleniyor.

FREY'İN 2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Royal Antwerp'in Charleroi ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Michael Frey'in sol diz kapağında kırık tespit edildiği açıklanmıştı. Antwerp tarafından yapılan açıklamada, Frey'in 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan İsviçreli forvet, Standart Liege maçında attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

VALBUENA VE ONYEKURU DA FENER'E RAKİP OLACAK

Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru, Olympiakos formasıyla yeniden İstanbul'a dönecek. Onyekuru'nun dışında eski Fenerbahçeli Valbuena da Kadıköy'e yeniden ayak basacak.

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Micheal Frey eski takımı Fenerbahçe'ye rakip oldu!
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