Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid bombayı patlatacak! Kylian Mbappe transferi bugün açıklanabilir
Giriş Tarihi: 27.8.2021 09:43 Son Güncelleme: 27.8.2021 09:49

Real Madrid bombayı patlatacak! Kylian Mbappe transferi bugün açıklanabilir

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Real Madrid bombayı patlatacak! Kylian Mbappe transferi bugün açıklanabilir

Real Madrid bir süredir görüştüğü Kylian Mbappe transferinde sona yaklaştı. PSG’nin Real Madrid’e karşı sert açıklamalarından sonra iki kulüp yapılan yeni teklif sonrası anlaşmaya vardı. Sergio Ramos ve Raphael Varane gibi yıldızlarını kaybeden Real Madrid, dünya yıldızı Kylian Mbappe’yi bugün açıklayabilir. Müthiş iddianın detayları ve Real Madrid'in yeni teklifi...

PSG, Messi transferi sonrası yeni projesi ile adından söz ettirirken diğer yandan takımın en önemli parçası olan Kylian Mbappe'yi de kaybetmek üzere. Bir süredir Real Madrid'e gitmek istediğini belirten 22 yaşındaki Mbappe PSG'nin tüm cazip tekliflerini reddetti. Real Madrid, Mbappe transferinde sona yaklaştı.

REAL MADRİD'İN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Marca'da yer alan bir habere göre, Real Madrid'in Dünya Kupası kazanan süperstar için 145 milyon sterlin peşin ve yaklaşık 9 milyon sterlin ek ödeme yapacağı bildiriliyor. Real Madrid daha önce Mbappe için 137 milyon sterlinlik bir teklif yapmış fakat PSG bu teklifi kabul etmemişti.

REAL MADRİD VE PSG ANLAŞMAYA VARDI

PSG ve Real Madrid 154 milyon sterlinlik bir teklif için anlaşmaya vardı. Mbappe'yi 220 milyon euro'ya satmak istediğini açıklayan PSG, Real Madrid'in 154 milyon sterlinlik teklifine olumlu yanıt vereceği iddia edildi.

REAL MADRİD MBAPPE TRANSFERİNİ BUGÜN AÇIKLAYABİLİR İDDİASI

Haberde yer alan bilgilere çok sıkı yapılan pazarlıklar sonrası Real Madrid, Mbappe transferini bugün açıklayabilir.

PSG, MBAPPE YÜZÜNDEN MONACO'YA HALA BORÇLU DURUMDA

PSG, Monaco'ya Mbappe transferi sebebiyle hala 35 milyon sterlin borçlu durumda. Bu açığı da kapatmak isteyeceklerdir.

PSG şu ana kadar Monaco'ya sadece 124 milyon sterlin ödedi, geri kalanı Mbappe satıldığında veya kulüpteki sözleşmesini yenilediğinde ödenecek.

MBAPPE PSG'NİN TEKLİFLERİNİ REDDETMİŞTİ

Messi transferi sonrası satışlarda rekorlar kıran PSG, Mbappe'yi elinde tutamayacağını biliyordu. Çünkü Mbappe PSG'den gelen yeni teklifleri reddetti.

Diğer yandan Mbappe'nin bonservisinden yararlanmak isteyen PSG bu transfere sıcak bakıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan DEAŞ'a gözdağı: Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız
SON DAKİKA! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
Son dakika: Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma 1 ay uzatıldı
Türkiye askerlerini Afganistan'dan neden çekti? Başbuğ'dan önemli yorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid bombayı patlatacak! Kylian Mbappe transferi bugün açıklanabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA