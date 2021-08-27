Real Madrid bombayı patlatacak! Kylian Mbappe transferi bugün açıklanabilir

REAL MADRİD'İN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Marca'da yer alan bir habere göre, Real Madrid'in Dünya Kupası kazanan süperstar için 145 milyon sterlin peşin ve yaklaşık 9 milyon sterlin ek ödeme yapacağı bildiriliyor. Real Madrid daha önce Mbappe için 137 milyon sterlinlik bir teklif yapmış fakat PSG bu teklifi kabul etmemişti.