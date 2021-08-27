Real Madrid bombayı patlatacak! Kylian Mbappe transferi bugün açıklanabilir

PSG, Messi transferi sonrası yeni projesi ile adından söz ettirirken diğer yandan takımın en önemli parçası olan Kylian Mbappe'yi de kaybetmek üzere. Bir süredir Real Madrid'e gitmek istediğini belirten 22 yaşındaki Mbappe PSG'nin tüm cazip tekliflerini reddetti. Real Madrid, Mbappe transferinde sona yaklaştı.
REAL MADRİD'İN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Marca'da yer alan bir habere göre, Real Madrid'in Dünya Kupası kazanan süperstar için 145 milyon sterlin peşin ve yaklaşık 9 milyon sterlin ek ödeme yapacağı bildiriliyor. Real Madrid daha önce Mbappe için 137 milyon sterlinlik bir teklif yapmış fakat PSG bu teklifi kabul etmemişti.
REAL MADRİD VE PSG ANLAŞMAYA VARDI
PSG ve Real Madrid 154 milyon sterlinlik bir teklif için anlaşmaya vardı. Mbappe'yi 220 milyon euro'ya satmak istediğini açıklayan PSG, Real Madrid'in 154 milyon sterlinlik teklifine olumlu yanıt vereceği iddia edildi.
REAL MADRİD MBAPPE TRANSFERİNİ BUGÜN AÇIKLAYABİLİR İDDİASI
Haberde yer alan bilgilere çok sıkı yapılan pazarlıklar sonrası Real Madrid, Mbappe transferini bugün açıklayabilir.
PSG, MBAPPE YÜZÜNDEN MONACO'YA HALA BORÇLU DURUMDA
PSG, Monaco'ya Mbappe transferi sebebiyle hala 35 milyon sterlin borçlu durumda. Bu açığı da kapatmak isteyeceklerdir.
PSG şu ana kadar Monaco'ya sadece 124 milyon sterlin ödedi, geri kalanı Mbappe satıldığında veya kulüpteki sözleşmesini yenilediğinde ödenecek.
MBAPPE PSG'NİN TEKLİFLERİNİ REDDETMİŞTİ
Messi transferi sonrası satışlarda rekorlar kıran PSG, Mbappe'yi elinde tutamayacağını biliyordu. Çünkü Mbappe PSG'den gelen yeni teklifleri reddetti.
Diğer yandan Mbappe'nin bonservisinden yararlanmak isteyen PSG bu transfere sıcak bakıyor.