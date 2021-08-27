Son dakika: Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Orta sahaya Can Bozdoğan takviyesi...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Schalke'den 20 yaşındaki orta saha Can Bozdoğan'ı kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya, orta sahada görev yapan 20 yaşındaki futbolcuyla geçici transfer sözleşmesi imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Alex Teixeria, Michy Batshuayi, Salih Uçan, Mehmet Topal, Mert Günok ve Kenan Karaman'dan sonra 9. transferini açıkladı.
Can Bozdoğan, geçen sezon Schalke 04 formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist kaydetti.