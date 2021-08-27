Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Umut Meraş'ı kadrosuna kattı! İşte anlaşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 27.8.2021 13:04 Son Güncelleme: 27.8.2021 13:20

Son dakika: Beşiktaş Umut Meraş'ı kadrosuna kattı! İşte anlaşmanın detayları...

Son dakika: Beşiktaş Umut Meraş’ı kadrosuna kattı! İşte anlaşmanın detayları...

Son dakika... Beşiktaş, milli futbolcu Umurt Meraş'ı kadrosuna kattı. A Spor'un son dakika haberine göre, siyah-beyazlı ekip deneyimli sol bek için Le Havre ile 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Son dakika... Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kuran siyah-beyazlılar, sol bek bölgesine de takviye yaptı.

Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep FK maçında fenalaşmasının ardından harekete geçen Kartal, sol beke alternatif bir isim arıyordu. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda milli sol bek Umut Meraş transfer edildi.

N'Sakala'nın milli aranın ardından antrenmanlara çıkabileceği ancak ne zaman tam olarak hazır olacağı belirsizliğini koruyor. Devler Ligi'ni de düşünen Beşiktaş, Umut Meraş'la anlaştı.

Transferin detaylarını A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı...

"Beşiktaş, Umut Meraş'la 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin euro yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlandı.

Kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis + 200 bin Euro da bonus ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak."

Umut Meraş, 2019 yılında Bursaspor'dan Fransa'nın Le Havre takımına transfer oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 maçta Le Havre formasını giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Aday İşlemleri Sistemi ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
Son dakika | Ödeme bekleyenler dikkat! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı...
Son dakika: Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma 1 ay uzatıldı
Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! 'Yıldız futbolcu kontenjanından...'
Son dakika: Usta yazardan Galatasaray'ın genç yıldızına eleştiri! "Erken havaya girersen..."
YKS tercih sonuçları 2021 ÖSYM sorgulama || YKS tercih sonuçları açıklandı mı ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı?
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor! İki hattın açılışını 4 Eylül'de Başkan Erdoğan yapacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Umut Meraş'ı kadrosuna kattı! İşte anlaşmanın detayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA