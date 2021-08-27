Son dakika: Beşiktaş Umut Meraş’ı kadrosuna kattı! İşte anlaşmanın detayları...

Son dakika... Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kuran siyah-beyazlılar, sol bek bölgesine de takviye yaptı.
Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep FK maçında fenalaşmasının ardından harekete geçen Kartal, sol beke alternatif bir isim arıyordu. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda milli sol bek Umut Meraş transfer edildi.
N'Sakala'nın milli aranın ardından antrenmanlara çıkabileceği ancak ne zaman tam olarak hazır olacağı belirsizliğini koruyor. Devler Ligi'ni de düşünen Beşiktaş, Umut Meraş'la anlaştı.
Transferin detaylarını A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı...
"Beşiktaş, Umut Meraş'la 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin euro yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlandı.
Kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis + 200 bin Euro da bonus ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak."
Umut Meraş, 2019 yılında Bursaspor'dan Fransa'nın Le Havre takımına transfer oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 maçta Le Havre formasını giydi.