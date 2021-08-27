Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo'yu elden kaçırdılar Haaland'a servet ödeyecekler...
Giriş Tarihi: 27.8.2021 20:44 Son Güncelleme: 27.8.2021 21:11

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo'yu elden kaçırdılar Haaland'a servet ödeyecekler...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu yaz transfer dönemi çok hareketli geçerken Messi ve Ronaldo'nun ardından bir sükseli transfer daha bitebilir. Dortmund'un yıldızı Haaland ile Mbappe hakkında yeni iddialar geldi. Hazard da İtalya'nın yolunu tutabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Birbirinden hareketli transfer açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United'a imza attı. Ronaldo'nun düne kadar Manchester City ile anlaştığı iddia edilmişti. Sir Alex Ferguson'un devreye girmesiyle Ronaldo, tercihini kırmızılardan yana kullandı.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Corriere dello Sport'un haberine göre Messi ve Ronaldo transferlerinin ardından Erling Haaland da kısa sürede transfer olabilir.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

İddiaya göre Borussia Dortmund, Haaland için 150 milyon € talep ediyor. Dortmund, bu para gelirse transfer onay verecek.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

SON DAKİKA: RONALDO'YU ELİNDEN KAÇIRAN CİTY HAALAND'I İSTİYOR!

Cristiano Ronaldo'yu son anda ezeli rakibi Manchester United'a kaptıran Manchester City, Norveçli golcü Halaand'ın peşinde düştü.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

İngiltere milli takımı kaptanı Kane'yi de transfer edemeyen Manchester City, forvet için arayışlarına devam ediyor.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Sadece Manchester City değil PSG de Haaland'ı transfer etmek istiyor. Bu sezon Donnarumma, Sergio Ramos, Messi gibi yıldızları kadrosuna katan PSG, Haland için 150 milyon € ödemeye hazır.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

İddiaya göre Mino Raiola, Dortmund'u ikna etti. 150 milyon € gelirse Alman ekibi bu transfere onay verecek.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Bir diğer iddia da İngiltere'den geldi. The Sun, Juventus'un Ronaldo'nun boşluğunu Belçikalı Eden Hazard ile dolduracağını yazdı.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Mbappe'nin Real Madrid'e olası transferi sonrası Madrid ekibinin Hazard'ın ayrılmasına onay vereceği ifade edildi.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Chelsea'den Real Madrid'e giden Hazard bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı ve takıma fayda sağlayamadı.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi seneye bitiyor. Real Madrid gelecek seneyi beklemeden Mbappe için 154 milyon Sterlin teklif etti.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Eğer bu teklif kabul edilirse Mbappe de Real Madrid forması giymeyi istiyor.

Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Ronaldo'nun ayrılmasından sonra Real Madrid, Chelsea'den Hazard'ı transfer etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika... İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri! Valbuena ve Onyekuru geliyor...
Son dakika | Ödeme bekleyenler dikkat! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı...
Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
YKS tercih sonuçları tıkla sorgula! 2021 (sonuc.osym.gov.tr) ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! 'Yıldız futbolcu kontenjanından...'
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim süreci genelgesi
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor! İki hattın açılışını 4 Eylül'de Başkan Erdoğan yapacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo'yu elden kaçırdılar Haaland'a servet ödeyecekler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA