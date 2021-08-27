Son dakika: Transfer bombaları bir bir patlıyor! Ronaldo’yu elden kaçırdılar Haaland’a servet ödeyecekler...

Birbirinden hareketli transfer açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United'a imza attı. Ronaldo'nun düne kadar Manchester City ile anlaştığı iddia edilmişti. Sir Alex Ferguson'un devreye girmesiyle Ronaldo, tercihini kırmızılardan yana kullandı.
Corriere dello Sport'un haberine göre Messi ve Ronaldo transferlerinin ardından Erling Haaland da kısa sürede transfer olabilir.
İddiaya göre Borussia Dortmund, Haaland için 150 milyon € talep ediyor. Dortmund, bu para gelirse transfer onay verecek.
SON DAKİKA: RONALDO'YU ELİNDEN KAÇIRAN CİTY HAALAND'I İSTİYOR!
Cristiano Ronaldo'yu son anda ezeli rakibi Manchester United'a kaptıran Manchester City, Norveçli golcü Halaand'ın peşinde düştü.
İngiltere milli takımı kaptanı Kane'yi de transfer edemeyen Manchester City, forvet için arayışlarına devam ediyor.
Sadece Manchester City değil PSG de Haaland'ı transfer etmek istiyor. Bu sezon Donnarumma, Sergio Ramos, Messi gibi yıldızları kadrosuna katan PSG, Haland için 150 milyon € ödemeye hazır.
İddiaya göre Mino Raiola, Dortmund'u ikna etti. 150 milyon € gelirse Alman ekibi bu transfere onay verecek.
Bir diğer iddia da İngiltere'den geldi. The Sun, Juventus'un Ronaldo'nun boşluğunu Belçikalı Eden Hazard ile dolduracağını yazdı.
Mbappe'nin Real Madrid'e olası transferi sonrası Madrid ekibinin Hazard'ın ayrılmasına onay vereceği ifade edildi.
Chelsea'den Real Madrid'e giden Hazard bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı ve takıma fayda sağlayamadı.
Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi seneye bitiyor. Real Madrid gelecek seneyi beklemeden Mbappe için 154 milyon Sterlin teklif etti.
Ronaldo'nun ayrılmasından sonra Real Madrid, Chelsea'den Hazard'ı transfer etmişti.