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Giriş Tarihi: 27.8.2021 08:59 Son Güncelleme: 27.8.2021 09:03

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşebilir mi?

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipler belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşebilir mi?

Son dakika... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Vitor Pereira yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, üçüncü torbadan kuraya katılacak. Galatasaray ise dördüncü torbada olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray birbirleriyle eşleşebilecek mi? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hakkındaki son bilgiler...

Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe ile Randers'ı geçen Galatasaray, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Son dakika bilgisine göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura öncesi torbalar da belli oldu. Buna göre Fenerbahçe 3. torbadan Galatasaray ise 4. torbadan kuraya katılacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimi saat 13:00'de başlayacak.

Napoli, Lyon, Monaco, Leicester City, PSV, Marsilya gibi Şampiyonlar Ligi ayarındaki takımlar dikkat çekiyor.

1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven

3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY EŞLEŞEBİLECEK Mİ?

UEFA'nın kurallarına göre iki ülke takımları grup aşamasında eşleşemiyor. Böylelikle Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarında birbiriyle oynayamayacak.

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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşebilir mi?
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