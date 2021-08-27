Trabzonspor’a Patricio freni

İyi başladığı maçta Cornelius’un sakatlığıyla yaşadığı şoku atlatamadan Cristante’nin golüyle geriye düşen bordo-mavililer ikinci yarıda Hugo&Hamsik ile girdiği kritik pozisyonlarda golü atmayı başaramadı
BURADA KAZANMAK KOLAY DEĞİL
ROMA'DA büyük ilgi gören Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, "Roma'yı tebrik ederim. Kendi takımımı da kutlarım. İyi mücadele ettik. Roma'da kazanmak kolay değil. Önümüzde lig var, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Erken sakatlıklar bizi etkiledi ama futbol böyle bir oyun. Büyük bir takımla mücadele ettik, dünyaca ünlü hocaları var" dedi.
ROMA'DA NWAKAEME İÇİN ÖZEL PANKART
Romalı bir kadın taraftar, Nwakaeme için hazırladığı pankartla dikkat çekti. Yazıda, "Nwakaeme, oğlum senin için deliriyor ve formanı istiyor" ifadeleri yer alıyordu.
'TRABZONSPOR OYNADI TURU BİZ GEÇTİK!'
ROMA Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor. Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi" diye konuştu. Öte yandan Portekizli teknik adamın son dakikalarda Nwakaeme'nin yanına giderek, bordo-mavili futbolcuya bir şeyler söyleyip, gülerek ayrılması dikkat çekti. Bu sahne sosyal medyada da paylaşıldı.
FIRTINA'YA ÇİFTE SAKATLIK ŞOKU!
Trabzonspor, Roma'da turla birlikte iki tane de futbolcusunu kaybetti. İlk 11'deki ilk maçına Roma'da çıkan Cornelius 12'nci dakikada Ibanez'in sert müdahalesiyle sağ omzunun üzerine düştüğü pozisyonda sakatlandı. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in faul çalmadığı pozisyon sonrası 5 dakika sahada kalabilen Cornelius acı içinde kenara geldi. Roma'dan transfer edilen sağ bek Bruno Peres de ikinci yarıda sağ kasığındaki çekmeden dolayı değiştirilmesini istedi ve maçı tamamlayamadı. İki futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
TRİBÜNLER DOLDU
Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolseverin tribünlere alındığı İtalya'da, Roma- Trabzonspor maçına Romalı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünlerde yer alırken, az sayıda Türk taraftar da kendilerine ayrılan tribünden maçı büyük bir heyecanla takip etti.