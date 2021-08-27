UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan takımların eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimine ilişkin detaylar merak konusu olarak UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve canlı yayın kanalı detayları;
Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, canlı yayın kanalı ve saat detayları ile diğer tüm bilgiler şöyle;
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 27 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi Avrupa Ligi için saat 13:00'da, Konferans Ligi için ise 14:30'da başlayacak. Kura çekiminin UEFA resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.