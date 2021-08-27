UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan takımların eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimine ilişkin detaylar merak konusu olarak UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve canlı yayın kanalı detayları;

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, canlı yayın kanalı ve saat detayları ile diğer tüm bilgiler şöyle;