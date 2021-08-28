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Giriş Tarihi: 28.8.2021 16:39

Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan için resmi teklif! Salzburg istiyor...

Altınordu’nun genç yıldızı Enis Destan için resmi teklif! Salzburg istiyor...

Geçen sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Enis Destan'a teklifler gelmeye devam ediyor. Avusturya ekibi RB Salzburg, Enis Destan için 2.5 milyon € teklif etti. Enis Destan'a Almanya'dan da ciddi teklifler var. Genç futbolcu milli takım aday kadrosuna da davet edilmişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımların da durumunu yakından takip ettiği Enis Destan'a resmi teklif geldi! Avusturya ekiplerinden RB Salzburg, genç oyuncu için 2.5 milyon Euro önerdi. Salzburg, sonraki satıştan da yüzde 30 pay önerdi.

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu forması giyen Enis Destan'a Avusturya ekibi Salzburg'tan resmi teklif geldi.

19 yaşındaki golcü oyuncu için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif eden Avusturya ekibi genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Avusturya ve Almanya'dan da teklifler alan Destan'a en ciddi ve en yüksek rakamı Salzburg sundu.

Geçen sezonu 12 gol 3 asist ile tamamlayan ve bu süreçte milli takım kadrosuna da davet edilen Destan, önümüzdeki günlerde Avusturya'ya giderek transfer görüşmesi yapacak.

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Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan için resmi teklif! Salzburg istiyor...
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