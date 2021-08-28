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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Antalya’da bir garip düello!

Antalya’da bir garip düello!

Sahasında Ç.Rizespor’u yenen Akdeniz ekibi ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3 kez ağları sarsan Wright, bunlardan ikisini penaltıdan atarken, biri beyaz noktadan iki gol bulan Djokovic’in çabası Karadeniz ekibine yetmedi

Süper Lig'de 3. haftanın açılışında Antalya ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken, sıra dışı bir mücadele yaşandı. 18. dakikada ev sahibi takım Wright'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda film koptu… 52'de ceza sahasında Gökhan Gönül'ün topa elle temasına hakem Özgür Yankaya, 'penaltı' dedi. Wright, skoru 2-0 yaptı. 61'de Djokovic'in füzesiyle konuk takım farkı bire indirirken, 90+3'te kazanılan penaltıyı aynı oyuncu ağlarla buluşturdu: 2-2. 90+5'te Dabo'nun, Wright'a müdahalesiyle hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Yoğun itirazlar sonuç vermedi. 90+10'da Amerikalı yıldız, takımının ve kendisinin üçüncü golünü attı: 3-2.

ERSUN YANAL'A BÜYÜK TEPKİ
Son dakika gelen golle tribünlere el hareketi çeken Antalyaspor'un hocası Ersun Yanal, büyük tepki çekti. Rizeli taraftarların protestosuna uğrayan Yanal, soyunma odasına korumalar eşliğinde gitti.

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Üç gol atan ABD'li Haji Wright, kariyerinin ilk hat-trickini yaptı.

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Antalya’da bir garip düello!
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