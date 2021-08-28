Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra yuvasında

Portekizli yıldız, evi gibi gördüğü Manchester United’a geri döndü. Kırmızı Şeytanlar, bu tranfer için Juventus’a 24 milyon Euro ödeyecek
Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e gidişinin ardından futbol dünyasında tarihi bir transfer daha gerçekleşti. Juventus'tan ayrılmak istediğini yönetime söyleyen CristianoRonaldo, 2009'da kapısındançıktığı Manchester United'a 12yıl sonra resmen geridöndü. Manchester City'ye gitmek üzereyken Kırmızı Şeytanlar'a rotasını kırmasında Portekizli süper starın babasıgibi gördüğüSirAlex Ferguson'un etkili olduğu ortaya çıktı. İngiliz devinin bu transfer için Juventus'a 24 milyon Euro bonservisödeyeceği ifade edildi. Ronaldo'nun da Manchester ekibinde yıllık 30 milyon Euro kazanması bekleniyor. 36 yaşındaki yıldızın, 2009'da Manchester United'dan, Real Madrid'e 94 milyon Euro'ya gitmesiyle dünya rekoru kırılmıştı.
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Premier Lig tarihinde bir sezonda 30+ gol atabilan tek Manchester United oyuncusu Ronaldo (2007/08'de 31 gol).
MESSİ'Yİ SADECE 1 SAATTE SOLLADI! Cristiano Ronaldo, Fransız devi PSG'ye transfer olan yeşil sahadaki ezeli rakibi Lionel Messi'ye sosyal medyada büyük fark attı. Manchester United, Portekizli yıldızın transferini resmi olarak duyururken, sosyal medyadayaptığı paylaşım 1 saatte müthişbir etkileşim aldı. Twitter'da "Evine hoş geldin Ronaldo" paylaşımı, bir saat içerisinde 1 milyondan fazla beğeni aldı. PSG'nin, Arjantinliyıldızı transferini duyurduğupaylaşım ise yaklaşık870 bin beğenide kalmıştı.