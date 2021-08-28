Demir yine hasret kaldı

Süper Lig'de önemli yıldızları bünyesinde barındıran Adana Demirspor, üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı. Sahasında Konyaspor'u ağırlayan Mavi Şimşekler öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım 58. dakikada yeni transferlerin iş birliği ile golü buldu. Vargas'ın asistinde Assombalonga topu ağlara gönderdi: 1-0. 82'de kullanılan kornerde bomboş kalan Abdülkerim, rahat bir vuruş yaparak maçın skorunu ilan etti 1-1. A.Demirspor, 3. haftada bir mağlubiyet, iki beraberlikle 2 puan toplandı. Konya ise puanını 7 yaptı.
BALO ÇILDIRDI!
Balotelli, 57'de oyundan alınınca sinirlenip kulübeyi yumrukladı. Ardından soyunma odasına gitti.