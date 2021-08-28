Evde sakın yenilme!

UEFA Avrupa Ligi’nde F.Bahçe dişine göre kura çekerken, G.Saray ise Devler Ligi ayarında gruba düştü. Kanarya, Vitor Pereira'nın eski takımı Olympiakos'un yanı sıra E.Frankfurt ve R.Antwerp ile tur mücadelesi yapacak. Serie A'dan Lazio'nun yanı sıra Fransız devi Marsilya ve Rus ekibi L.Moskova, Aslan'ın E Grubu'ndaki rakipleri oldu
DIŞARIDAKİ 2 MAÇ ÇOK KRİTİK
F.Bahçe, G.Saray'a göre daha şanslı bir kura çekti. Olympiakos gerçek manada bir Şampiyonlar Ligi takımıdır ve Pire deplasmanı her takım için zordur. F.Bahçe, eski oyuncusu Valbuenave eski G.Saraylı Onyekuru'yukarşısında bulacak. Defansta Sokratis, orta sahada M'Vila gibi tecrübeli isimler var. Frankfurt, Bundesliga'nın son dönemde yükselen takımlarından. Bir Alman takımıile oynamak her zaman sağlamkondisyon gerektirir ki F.Bahçeson 2 maçında 110 km üstüneçıkarak bu mücadeleyi vereceğinigösterdi. İkincilik artık bir üst turu garanti etmediğinden ve Devler Ligi'nden gelecek zor bir takımla eşleşeceğinden liderlik önemli olan. Hesap basit! Kadıköy'de firesiz,deplasmanda iki maçı yenilmedengeç! F.Bahçe bunu yaparsa liderolur yoksa bunu yapan lider olur.
SAVUNMA TEKLERSE ŞANSI YOK
Galatasaray'ın karşısında iki üst düzey teknik adam var. Biri Lazio'da Sarri, diğeri Marsilya'da Sampaoli. Lazio'nun santrforu milli takımdan Immobile, forvet arkasının etkili adamı Luis Alberto! İnzaghi sonrasında Correa'yı da kaybettikten sonra oyun planları değişti… Marsilya, çalkantılı bir kulüp. Sampaoli riskli futboloynatan, rakibin açığını yakaladığındafarkı bulan ama savunma zafiyetinigideremeyen bir teknik adam. Rus ruleti gibi maçlar oynatıyor. Marsilya'nın kalesinde tecrübeli ama güven vermeyen Mandanda var. Ve elbette Veledrome… Avrupa'nın ambiansı en sıcak statlarından biri. Takımın en önemli hücum silahı ise Payet. G.Saray'ın yakın geçmişte Lokomotiv Moskova'yı Şampiyonlar Ligi maçında İstanbul'da yendiğini hatırlayalım. Ze Luis ve Smolov da çok etkili santrforlar. Burasızor bir grup. Takım savunması tekleyeninşansı olmaz.