F.Bahçe ve biz favoriyiz

Olympiakos yöneticisi Vernikos: “F.Bahçe’yi çok iyi biliyoruz. Pereira da zaten eski hocamızdı”
Olympiakos yöneticisi Konstantinos Vernikos F.Bahçe eşleşmesini SABAH Spor'a yorumladı… Şansların eşit olduğunu belirten Vernikos, şunları söyledi: "Kolay olmayacak, zor maçlar bizleri bekliyor. Belçika futbolu gelişiyor, Frankfurt'a saygımız var ama Olympiakosile birlikte Fenerbahçe bu grubunfavorisi diyebilirim. Fenerbahçe'yi iyi biliyoruz. Birçok tanıdık yüz var, eski hocamız Pereira ve Pelkas gibi… Yenitransferimiz Henry Onyekuru'dançok memnunuz. Buradaki kariyerineçok iyi başladı. Onyekuru gelişimeaçık bir oyuncu ve bence çok üstdüzey seviyeye gelecek."
KOÇ: GRUPTAN RAHAT ÇIKARIZ
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 3-4 transfer hedeflerini yerine getirmeleri halinde gruptan rahat çıkacaklarını söyledi. "Orta şekerli bir kura" diyen Koç, "Sahada kim oynarsa oynasın coşkuyu, savaşma azmini görebiliyorsunuz. Bu sistemin İsviçre saati gibi iyi çalışması için takviyeleri yapmamız lazım. Dün Beşiktaş iyi kura çekti, bugün F.Bahçe ile G.Saray'ın kuraları da orta şekerli" dedi.
'CENGİZ ÜNDER'DEN ÇOK MEMNUNUZ'
Marsilya Başkanı Pablo Longoria her sonuca açık bir grupta olduklarını vurguladı. Cengiz Ünder ile birlikte daha güçlü olduklarını da belirten Longoria, "Sezonun ilk iki maçında iki gol attı. Performansından memnunuz. Buraya dönerekGalatasaray'a karşı oynayacak olması güzel. Onu kadromuza kattığımız için sevinçliyiz" dedi.
'KUPAYI YİNE İSTİYORUZ'
Kuraçekimine katılan G.Saray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, kupayı bir kez daha kazanmak istediklerini söyledi. "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur" diyen Bikem Kanık şöyle devam etti: "Güzel bir grup ve ilginç maçlarolacak. Oynatamadığımız oyuncularıngrup aşamasında kadroyayazılmasıyla değişik birtakım izleteceğiz."