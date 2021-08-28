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Giriş Tarihi: 28.8.2021

F.Bahçe ve biz favoriyiz

MEHMET ÖZCAN
F.Bahçe ve biz favoriyiz

Olympiakos yöneticisi Vernikos: “F.Bahçe’yi çok iyi biliyoruz. Pereira da zaten eski hocamızdı”

Olympiakos yöneticisi Konstantinos Vernikos F.Bahçe eşleşmesini SABAH Spor'a yorumladı… Şansların eşit olduğunu belirten Vernikos, şunları söyledi: "Kolay olmayacak, zor maçlar bizleri bekliyor. Belçika futbolu gelişiyor, Frankfurt'a saygımız var ama Olympiakos ile birlikte Fenerbahçe bu grubun favorisi diyebilirim. Fenerbahçe'yi iyi biliyoruz. Birçok tanıdık yüz var, eski hocamız Pereira ve Pelkas gibi… Yeni transferimiz Henry Onyekuru'dan çok memnunuz. Buradaki kariyerine çok iyi başladı. Onyekuru gelişime açık bir oyuncu ve bence çok üst düzey seviyeye gelecek."

KOÇ: GRUPTAN RAHAT ÇIKARIZ
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 3-4 transfer hedeflerini yerine getirmeleri halinde gruptan rahat çıkacaklarını söyledi. "Orta şekerli bir kura" diyen Koç, "Sahada kim oynarsa oynasın coşkuyu, savaşma azmini görebiliyorsunuz. Bu sistemin İsviçre saati gibi iyi çalışması için takviyeleri yapmamız lazım. Dün Beşiktaş iyi kura çekti, bugün F.Bahçe ile G.Saray'ın kuraları da orta şekerli" dedi.

'CENGİZ ÜNDER'DEN ÇOK MEMNUNUZ'
Marsilya Başkanı Pablo Longoria her sonuca açık bir grupta olduklarını vurguladı. Cengiz Ünder ile birlikte daha güçlü olduklarını da belirten Longoria, "Sezonun ilk iki maçında iki gol attı. Performansından memnunuz. Buraya dönerek Galatasaray'a karşı oynayacak olması güzel. Onu kadromuza kattığımız için sevinçliyiz" dedi.

'KUPAYI YİNE İSTİYORUZ'
Kura çekimine katılan G.Saray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, kupayı bir kez daha kazanmak istediklerini söyledi. "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur" diyen Bikem Kanık şöyle devam etti: "Güzel bir grup ve ilginç maçlar olacak. Oynatamadığımız oyuncuların grup aşamasında kadroya yazılmasıyla değişik bir takım izleteceğiz."

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F.Bahçe ve biz favoriyiz
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